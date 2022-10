“NON FAREMO SCOSTAMENTI DI BILANCIO” - IL MINISTRO PER LO SVILUPPO ECONOMICO, ADOLFO URSO, SPEGNE I SOGNI DI SALVINI CHE LO AVEVA DEFINITO “NECESSARIO” PER METTERE MANO AL CARO-BOLLETTE E ALLA RIFORMA DELLE PENSIONI - LA VIA DI URSO PER L’ENERGIA: “MAI STATO CONTRARIO A TRIVELLE E NUCLEARE”

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Noi non faremo scostamenti di bilancio, non certamente per queste iniziative che comunque sono congiunturali". Questa la risposta di Adolfo Urso, parlamentare di Fratelli d'Italia e Ministro per le Imprese e il Made in Italy, ad Agorà Rai Tre, alla domanda se per sostenere le imprese il governo procederà ad uno scostamento di bilancio per trovare le risorse necessarie.

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Lei non troverà mai una mia dichiarazione contraria alle trivellazioni. Lei non troverà mai una mia dichiarazione contraria a una fonte energetica. Sia esso il nucleare, per cui mi battei in tempi non sospetti, sia essa le trivellazioni, quando necessarie nel rispetto dell'ambiente". Queste le parole di Adolfo Urso, parlamentare di Fratelli d'Italia e Ministro per le Imprese e il Made in Italy, ad Agorà Rai Tre.