14 ott 2024 17:52

“NON HO COMMESSO IRREGOLARITÀ” - AL VIA IL PROCESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI FONDI UE NEI CONFRONTI DI MARINE LE PEN CHE NEGA DI AVER IMPIEGATO ASSISTENTI PARLAMENTARI DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL IN MANIERA FITTIZIA – COME DAGO-DIXIT, LA DUCIONA DI FRANCIA È TERRORIZZATA DAL PROCESSO: LA CONDANNA CANCELLEREBBE IL SOGNO DI CONQUISTA DELL'ELISEO. PER SALVARSI DALL’IRA DEI GIUDICI, LA “PATRIOTA” MARINE, DOPO AVER RINUNCIATO A FIRMARE LA MOZIONE DI SFIDUCIA CON LA SINISTRA DI MELANCHON AL GOVERNO DI MACRON, ORA PENSA DI MOLLARE I "PATRIOTI" DEL POPULISMO SOVRANISTA E NON SI E’ FATTA VEDERE A PONTIDA