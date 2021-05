“NON È IL MOMENTO DI PRENDERE SOLDI, MA DI DARLI” - MARIO DRAGHI GELA ENRICO LETTA E LA SUA PROPOSTA DI TASSARE I PIÙ RICCHI PER PAGARE “UNA DOTE” AI GIOVANI: “L’ECONOMIA È ANCORA IN UNA SITUAZIONE DI RECESSIONE, DI GRANDE DISOCCUPAZIONE E TUTTI QUESTI PROVVEDIMENTI FISCALI SARANNO OGGETTO POI DELLA RIFORMA DEL FISCO" – SALVINI: “SONO ALLUCINATO CHE IL SEGRETARIO DEL PD POSSA PENSARE A UNA NUOVA TASSA...”

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Non ne abbiamo mai parlato, non l'abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini ma di darli". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiede di commentare la proposta di Enrico Letta di tassare i più ricchi per pagare uan dote ai giovani. (ANSA).

"L'economia è ancora in una situazione di recessione, di grande disoccupazione e tutti questi provvedimenti fiscali saranno oggetto poi della riforma del fisco", afferma il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

"Un errore quando si parla di fisco è stato quello di andare avanti a pezzettini, quindi l'importante ora è fare una legge delega della riforma fiscale che seguirà le linee delle commissioni parlamentari che hanno lavorato finora molto bene tra l'altro su questo argomento. Dopo la legge delega nominare una commissione che lavorerà anche in stretto contatto con il Parlamento. Questa sarà la sede in cui tutte queste questioni saranno discusse".

FISCO: SALVINI, ALLUCINATO DALLA PROPOSTA DI LETTA

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Sono allucinato che il segretario del Pd possa pensare a una nuova tassa: come dice il presidente Draghi, con cui sono per l'ennesima volta d'accordo, non è il momento di togliere soldi agli italiani ma di darli". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, conversando con i cronisti.

