(ANSA) - La Russia non può accettare un cessate il fuoco sulla linea attuale del fronte in Ucraina senza l'inizio di negoziati di pace con Kiev. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dall'agenzia Ria Novosti.

PUTIN, 'I TALEBANI SONO DEGLI ALLEATI NELLA LOTTA AL TERRORISMO'

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i talebani "sono al potere" in Afghanistan e "in questo senso" sono degli "alleati nella lotta al terrorismo". Lo riporta l'agenzia Interfax.

"In generale, dobbiamo partire dal fatto che il movimento dei talebani controlla il potere nel paese e in questo senso i talebani sono sicuramente dei nostri alleati nella lotta al terrorismo", ha dichiarato Putin, ripreso stavolta dalla Tass. "Abbiamo ripetutamente ricevuto segnali dal movimento talebano che sono pronti a lavorare con noi sulla strada dell'antiterrorismo", ha dichiarato ancora Putin, che ha usato la parola "movimento" per definire i talebani.

PUTIN GIUDICA 'SINCERE' LE PAROLE DI TRUMP SULL'UCRAINA

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di considerare "sincere" le assicurazioni di Donald Trump di volere mettere fine al conflitto in Ucraina, e quindi che la Russia le "sostiene". Lo riferisce l'agenzia Tass. "Prendiamo seriamente il fatto che Trump, da candidato presidenziale, dica che è pronto e vuole fermare la guerra in Ucraina", ha detto Putin in una conferenza stampa dopo il vertice dell'Organizzazione della cooperazione di Shanghai (Sco) ad Astana. "Non sono a conoscenza, ovviamente delle sue possibili proposte su come fare questo - ha aggiunto il presidente russo - e questo è un punto fondamentale. Ma non ho dubbi che lo dica sinceramente, e noi lo sosterremo".

PUTIN, PER DISCUTERE SICUREZZA BISOGNA ATTENDERE FINE VOTO USA

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che per i negoziati sulla "sicurezza globale" è, secondo lui, necessario attendere la fine delle elezioni americane: lo riporta la Tass. "Per quanto riguarda la sicurezza globale, dobbiamo aspettare fino a quando apparirà la nuova amministrazione" degli Stati Uniti, "capire quali sono le sue preferenze, opinioni, quali sono i piani, se hanno il desiderio di parlare di questo", ha detto Putin secondo l'agenzia di stampa statale russa.

