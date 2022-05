1 mag 2022 12:36

“NON POSSIAMO CHIAMARLO ‘STALKING’ MA DA TRAVAGLIO HO SUBITO UNA ATTENZIONE QUASI PERSECUTORIA” – MARIA ELENA BOSCHI: “UN GIORNO FECI FARE UNA RICERCA SULLA MIA PRESENZA SUL SUO GIORNALE...E MI ACCORSI CHE AVEVO PIÙ CITAZIONI DI OBAMA. OGNI VIGNETTA IN CUI VENNI RAPPRESENTATA SUL ‘FATTO’ ERO IN MODO DISCINTO E MEZZA NUDA. COSÌ COME NELLO SPETTACOLO CHE FECE IN TEATRO L'ATTRICE CHE DOVEVA FARE ME ERA SUPER SVAMPITA E PROVOCANTE INSOMMA DICIAMO CHE NON FU MAI PARTICOLARMENTE GRADEVOLE…”