Luca Telese per “la Verità”

Vittorio, ti sei pentito di aver detto che gli evasori fiscali sono patrioti? (Risata sgarbiana). «Neanche un po'. È una provocazione che difendo, e che ti spiego. Ma a un patto».

Quale?

«Dobbiamo parlare di Mafia capitale. Una vergogna! Una indecenza! Uno scandalo! Sono stato l'unico a denunciarlo. Adesso una sentenza mi dà ragione».

Ne parlerai quanto vuoi. Ma spiegami questa provocazione sulle tasse, tu che le paghi. «Effettivamente mi dicono che io pago tutto, purtroppo. Il che mi fa soffrire non poco».

Chi te lo dice?

«Il commercialista. Il mio reddito è crollato dopo la fine di Sgarbi quotidiani, guadagnavo solo dalla televisione 1 miliardo di lire l'anno».

«Crollato» a quanto?

«Nell'anno 2000, l'ultimo in lire, ho fatturato 2 miliardi e 700 milioni. Un introito soddisfacente».

Salute. E adesso?

«Adesso mi restano solo le collaborazioni, le ospitate, i diritti d'autore, i libri, le serate che faccio in giro per l'Italia, il mio lavoro nel mercato dell'arte...».

Dicono sia un gettito pauroso, sei il re delle plusvalenze artistiche.

«Ma neanche tanto: perché, come è noto, compro molto più di quello che vendo».

E quanto fatturi, con queste attività «residuali» che riempiono un elenco del telefono?

«Mah, mi sono attestato intorno al milione, un milione e 200.000 euro, un valore medio che però oscilla. L'anno scorso sono crollato...».

Annata nera?

«Ehhhh... fammi controllare... Ecco, vedi? Solo 782.682 euro. Un picco in basso».

Salute. Sarebbe bello avere tanti picchi così depressivi.

«Ma la metà di questi soldi io non li vedo».

Le tasse. Non sei il solo.

«Per carità. Ma diciamo che quando mi va male contribuisco alla ricchezza del Paese con mezzo milione di euro. E che cosa devo sopportare?».

Che cosa?

«Che per colpa di Di Maio quello che verso finisce perfino per pagare il reddito di cittadinanza a dei divanisti! Degli imbecilli! Dei nullafacenti! Ma dico, ti pare possibile?».

L'intervista può cominciare. Discutere di fisco e di evasori con Vittorio Sgarbi ti trascina - come sa bene chi conosce le passioni di Vittorio - in una giungla fittissima di subordinate: il suocero di Conte, il papà di Renzi. La carriera di Pignatone, i reati di Buzzi e Carminati e (naturalmente) la madre di tutte le battaglie sgarbiane: la guerra contro le odiatissime pale eoliche. Mentre «accompagno» Sgarbi non so dove (sta viaggiando in auto) per telefono, mi rendo conto che un paio di ore sono volate quando non siamo nemmeno a metà dell’intervista. Poi finale con fuochi d'artificio.

Partiamo dagli evasori patrioti.

«Ennò. Prima Pignatone! ».

Che c'entra Pignatone?

«Ma come che c'entra? Io sono il solo, il primo e l'unico che aveva detto che Mafia capitale non esisteva».

Va bene, te ne do atto.

«La peggiore forma di attività mafiosa a Roma per me è stato abbattere il villino liberty Naselli che ho difeso strenuamente, nel quartiere Coppedè! Demolire un capolavoro del 1930 per far posto a una merda immonda e schifosa! Altro che l'inchiesta su Buzzi e Carminati».

Ma come, proprio tu che consideri le sentenze un vangelo?

«Il procuratore Pignatone sta a Roma e si rende conto che Roma è serie B. Così vuole trovare la mafia in questa inchiesta, rendere drammatica ed eroica la sua presenza nella capitale».

Non vorrai dire che non ci siano stati reati gravissimi!

«No! Il sistema scoperto a Roma era immorale e schifoso. Ma non mafioso! Non mafioso!».

Il confine è labile.

«Per nulla. Possono essere ladri e corrotti, Buzzi e Carminati. Ma non mafiosi. E nessuno poteva dirlo, altrimenti veniva sospettato di contiguità con la mafia. Uno schifo».

C'erano intimidazioni, racket, sistemi criminali.

«Magistrati che hanno voluto diventare eroi hanno trasformato i petali felliniani dei Casamonica in una reincarnazione di Totò Riina».

Va bene. Ma adesso passiamo alla lotta agli evasori. Che cosa non va nelle parole di Conte? A me sembrano molto condivisibili.

«Conte chi?».

Il premier.

«Uno come 10.000 avvocati in Italia. Uno che fino a ieri era sconosciuto, la cui principale caratteristica è portare bene un buon taglio di Caraceni e una pochette: adesso diventa unico e insostituibile, un salvatore della patria. Ah ah ah».

Condividi le sue parole sull'evasione o no?

«No. Non posso condividere le battaglie di un governo di cripto-checche».

Caro Vittorio, che siano cripto-checce lo dici tu. Ma perché? Non sei mai stato omofobo, anzi.

«E infatti non contesto l'essere checca, ma il cripto, ovvero la mancanza di coraggio nel rivelarsi».

A me pare che Conte non sia né checca, né cripto: è padre, divorziato, poi fidanzato con una donna molto elegante.

«Fidanzata che è figlia del proprietario del Plaza, condannato a 1 anno e 6 mesi per evasione. E proprio lui vuole il carcere da 100.000 euro in su? La legge che manderebbe in galera suo suocero??? Follia».

Però non è un conflitto di interessi, semmai il contrario: uno che sfavorisce i suoi cari, ammesso che siano tali.

«Ti pare bella una legge che avrebbe dovuto portare in galera suo suocero per 2 milioni di euro evasi?».

Non sono spiccioli. Ma non sei proprio tu il re dei garantisti?

«Se uno è contento di vedere in galera il padre di sua moglie, prego».

Adesso gioisci per le condanne?

«Per me è innocente Renzi, e suo padre già condannato e di nuovo sotto processo. Per me è innocente Grillo, e suo figlio indagato per stupro. Per me è innocente Di Maio, con il padre, re dei piccoli abusi edilizi. Noto il lato comico della situazione: tutti i moralizzatori a casa hanno uno scheletro nell'armadio! Tutti!».

Questo non significa che siano colpevoli loro, lo sai bene.

«I genitori di Di Battista pagano i lavoratori in nero!».

Questo non significa che Di Battista abbia fatto alcunché.

«Nella casa dove fanno gli accordi, il figlio di Grillo è accusato di stupro, con la madre che dormiva nella stanza accanto».

Non è stato ancora processato, per te è già colpevole?

«Non capisci? Per me no. Ma per loro sì. Per la loro morale gretta, poliziesca e forcaiola era già una condanna l'inchiesta su Siri! E Rixi si è dovuto dimettere!».

Quindi tu resti garantista.

«Io sì. Ma misuro la realtà con il loro parametro».

Va bene: andiamo alla tua frase «evasori patrioti».

«È un paradosso di natura immaginifica. Poniamo che guadagni 200.000 euro. Hai pagato 40. Hai evaso 60».

E allora?

«Se lo stesso Stato che gli ha imposto tasse insostenibili poi lo manda in carcere non risolve il problema. Anzi lo complica: intanto perché perde 40.000 euro».

Anche incarcerare un ricco stupratore deprime il Pil.

«Stai seguendo la logica, non il mio paradosso: era per dirti che in un regime che non funziona, il carcere è la ciliegina sulla torta: una misura non correttiva e inutile».

«Patriota» per me è un eroe.

«Patriota perché deve sopravvivere in un'economia dissestata».

Magari per comprarsi la Ferrari, come alcuni nullatenenti ricchi, peraltro appena pizzicati.

«È un altro tema. Ma se io devo dare dei soldi a dei coglioni, lo Stato ha diritto a perseguirmi se evado?».

Ovviamente sì.

«E invece no, no! Perché io contribuente devo pagare il frutto del mio lavoro per darlo a gente che non lavora? Capisci che è folle?».

Lo Stato ti obbliga anche a mettere la cintura di sicurezza, il casco. A pagarti una pensione. «Imbecillità. Ma meno gravi di mettere più tasse per installare le pale eoliche! Le pale eoliche! Orrore!».

Nello Sgarbistan, il tuo Stato ideale, non pagheresti tasse, lo capisco. «Le pagherei a Visco: diverso da me ma stimabile. Le pagherei, con dolore, ma per finanziare scuola, università, beni culturali. Non le pago volentieri a un imbecille, questo no! Spendiamo 230 miliardi per mettere pale coliche in Puglia e Sicilia e Calabria. 230 miliardiiii!».

Che c'entra?

«I paradossi spiegano le verità. Vedi, Cesare Brandi ha scritto un meraviglioso libro su Martina Franca, adesso ripubblicato da La Na-ve di Teseo... Scrivilo, così facciamo un po' di pubblicità a Elisabetta tra i lettori della Verità che sono curiosi e colti».

Ma che c'entra Brandi?

«Una pagina stupenda è su quella che lui definisce "la strada più bella del mondo". E io oggi percorro quella strada pensando che non è più lei. Inquinamento luminoso, pale eoliche, de-grado... Il Sud corrotto dalla bruttezza. Buttando soldi, per giunta!».

Meglio avere dei tratti al buio?

«Meglio. Non pensare: "Sgarbi è matto". Pensa alla bellezza del paesaggio arcano».

Io ci penso. Ma non credo che la tutela del «paesaggio arcano» sia il primo cruccio degli evasori. «C'è un limite alle idiozie. Ma il governo delle criptochecche non sa davvero dove sbattere la testa».

Tu che faresti?

«Eliminazione immediata del reddito di cittadinanza. Investimenti in formazione, scuola e uni-versità».

E voterai contro il carcere per gli evasori?

«Ma ovviamente si! E darò battaglia. Prendi nota: il progetto di Bonafede non passerà».

Sei sicuro?

«Ovvio. È un assurdo che Conte l'abbia fatto suo. Come può essere approvatala proposta di legge di uno che vuole liberarsi del suocero ai danni della collettività?».

