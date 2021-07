Da www.liberoquotidiano.it

ALESSANDRO SALLUSTI A IN ONDA

"Mi sembra abbia detto delle cose di grandissimo buon senso": Alessandro Sallusti, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha commentato così le parole di Mario Draghi in conferenza stampa.

Parlando della campagna vaccinale, infatti, il premier ha sollecitato tutti gli italiani a immunizzarsi nel più breve tempo possibile, precisando: "L'invito a non vaccinarsi è un invito a morire".

Poi il direttore di Libero ha espresso una perplessità: "Io ancora oggi non riesco a capire perché, più che i cittadini che votano centrodestra, alcuni leader del centrodestra insistano nel dire che non serve il vaccino". Una posizione che Sallusti non condivide affatto: "Noi dobbiamo vaccinarci e quindi avere il passaporto per rimanere liberi. Non è l'inverso, non è che noi non siamo più liberi se ci vacciniamo. Noi rimaniamo liberi se ci vacciniamo".

Gran parte degli italiani, inoltre, la penserebbe proprio come Draghi e riterrebbe il vaccino l'unica arma per liberarci definitivamente dalla pandemia da Covid.

A tal proposito il direttore ha aggiunto: "La cosa che non capisco è che tutti i sondaggi dicono che più o meno il 73-74 per cento degli italiani è d'accordo con questa tesi, anche tra gli elettori di Fratelli d'Italia e della Lega. E quindi non mi spiego questa posizione ambigua della Meloni e di Salvini, che di solito sono i più svelti di tutti a intercettare il sentimento comune".

