17 nov 2022 09:19

“NON SI FA COSI’” - IL FUORIONDA AL G20 IN CUI XI JINPING SI INCAZZA CON IL PREMIER CANADESE TRUDEAU: "TUTTO CIÒ DI CUI ABBIAMO DISCUSSO È TRAPELATO AI GIORNALI. NON È APPROPRIATO. NON È COSÌ CHE È STATA CONDOTTA LA CONVERSAZIONE” – LA REPLICA: “IN CANADA CREDIAMO IN UN DIALOGO LIBERO, APERTO E FRANCO. CONTINUERÒ A CERCARE DI LAVORARE IN MODO COSTRUTTIVO, MA CI SARANNO COSE SU CUI NON SAREMO D'ACCORDO” – LA CONTROREPLICA DI XI – VIDEO