“NON SI SA MAI, PRIMA O POI QUESTO TORNA AL POTERE” - LE SCIURE MILANESI SONO TUTTE A CACCIA DELL’INVITO PER IL COMPLEANNO DI SALVINI IL 9 MARZO – ANCORA UNA VOLTA A ORGANIZZARE IL PRANZO SARÀ DANIELA IAVARONE DEGLI AMICI DELLA LIRICA – PER I 46 LO FECE AL PRINCIPE DI SAVOIA DI MILANO, PER I 45 AL FOUR SEASONS. IL TOUR DEGLI HOTEL DI LUSSO CONTINUA…

Estratto dell’articolo di Roberto Alessi per “Libero Quotidiano”

matteo salvini compleanno 2019 3

Matteo Salvini Caccia all' invito per il compleanno del leader: si sa mai che torni potente

In Emilia Romagna non ha battuto la sinistra (ha comunque sempre fatto molto meglio della Democrazia cristiana ai tempi d' oro), ma è lo stesso caccia all' invito per essere presenti il 9 marzo al compleanno per i 47 anni di Matteo Salvini.

matteo salvini compleanno numero 42

matteo salvini festeggia il 46esimo compleanno

«Non si sa mai, prima o poi questo torna al potere, meglio esserci e in più non nega mai un selfie», mi dice una signora che si dice certa di esserci. Ancora una volta sarà Daniela Iavarone degli Amici della Lirica a organizzare il pranzo (di solito una colazione occhio e croce costa poco più di cento euro a coperto). Per i 46 lo fece al Principe di Savoia di Milano, per i 45 al Four Seasons. Il tour degli hotel di lusso continua.

