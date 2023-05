“NON SONO FASCISTA, MA MUSSOLINI HA FATTO COSE BUONISSIME” – IL PRESIDENTE DELLA TERNANA E NEO-SINDACO DI TERNI STEFANO BANDECCHI SCATENATO A “LA ZANZARA” - “I BORDELLI? SONO UNA COSA DA PAESE CIVILE. IL GAY PRIDE? LO POSSONO FARE SERENAMENTE, GLIELO FINANZIO” - “TROPPI STRANIERI A TERNI? NO, POSSONO VENIRE TUTTI I NERI DA OGNI PARTE DEL MONDO - DROGHE? LA CANNABIS SE LA POSSONO FARE”. "UNA CENTRALE NUCLEARE QUI? IO LE FAREI OVUNQUE…” - "IL PADEL? NO, MA VADO A SPARARE AL POLIGONO" - E SULLA TERNANA E GLI ULTRA'...

Bandecchi vince a Terni e poi a La Zanzara su Radio 24 si confessa: “Non sono fascista, ma Mussolini ha fatto cose buonissime come le pensioni e la sanità per tutti”. “Gay pride? Lo possono fare serenamente, glielo finanzio”. “Troppi stranieri a Terni? No, per me possono venire tutti i neri da ogni parte del mondo”. Droghe? Ho un fratello morto per droga, ma la cannabis se la possono fare”. “I bordelli? Sono una cosa da paese civile”. “Centrale nucleare a Terni? Io le farei ovunque…”

Il neoeletto Sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha parlato a La Zanzara su Radio 24: “Mi danno del fascista - dice Bandecchi - ma ho sempre detto che ho fatto il paracadutista nella Folgore, ma non sono automaticamente fascista. Mussolini? Ha fatto cose buonissime come le pensioni, la sanità per tutti… ma ha fatto anche grandi puttanate come le leggi razziali ed allearsi con Hitler. Mussolini era uomo di sinistra, gestiva l’Avanti, e i mostri vengono da sinistra”

Sul futuro come presidente della Ternana ha aggiunto: “Non mollo proprio niente, perchè devo mollare? Nessun conflitto d’interessi”. “Il Gay Pride? Lo possono fare serenamente, non ho problemi con i gay. Mi diverte - continua Bandecchi a La Zanzara - glielo finanzio anche. Un primo bordello in Italia a Terni? Ho sempre pensato che siano una cosa civile. Dicevo giorni fa, ad un amico di sinistra, che se è possibile l’utero in affitto si possono riaprire i bordelli.

Anche perchè con l’utero in affitto lo stato dovrebbe assumere un milione di donne per far partorire un milione di bambini”. Bandecchi, poi, è sempre stato a favore dell’energia nucleare: “Farei centrali da ogni parte, non solo a Terni. Non so quale sia il problema, abbiamo l’appennino desertificato con paesi spopolati. Poi parliamo di centrali nucleari anche perchè sennò i nostri figli dovranno andare a fare i camerieri a qualcuno tipo la Cina. Da qualche parte qualcosa deve cambiare”. A Terni ci sono troppi stranieri? “

Assolutamente no - commenta Bandecchi. Sono stato il primo a parlare di Eurafrica. Per me possono venire tutti i neri da ogni parte del mondo. Mi interessano le cose vere, non la pigmentazione”. Lei legalizzerebbe la droga leggera?: “Sulle droghe bisogna stare attenti, ho un fratello che si è impiccato per droga. Le canne so che non contano una mazza, mi sconvolge di più un onorevole che si fa di cocaina piuttosto che uno che si fa una canna. La cannabis se la possono fare”. Come sconfiggere la violenza negli stadi?:

“I violenti dagli stadi devono sparire, vorrei vedere meno reti e meno gabbie e più persone libere di portare un bambino. In Inghilterra nessuno fa lo scemo, ben venga quello che ha fatto la Thatcher. Lo stadio deve essere punto d’incontro, di serenità, nessuna squadra deve stare sotto ultrà estremi. A Terni in curva c’è gente per bene, sono mammolette al confronto di altri”. Poi Bandecchi parla della guerra: “Per me i russi hanno sbagliato, chi invade sbaglia, fanno bene a difendersi gli ucraini.

Quando sarò a Roma tra quattro anni e mezzo farò i decreti giusti e ci mando anche i paracadutisti. Se potessi, ci andrei tranquillamente a combattere con gli ucraini”. Poi parla della caccia: “Caccia? Non sono per la caccia, ma vado al poligono per tenermi in forma, non per uccidere gli animali. Non faccio il padel ma vado a sparare”.

“Tasse un pizzo di stato? Sì alcune lo sono. Bisogna aumentare il pil delle città, come dell’Italia, non risolvendo le cose con le tasse”. E sul futuro come presidente della Ternana ha aggiunto: “Non mollo proprio niente, perchè devo mollare? Nessun conflitto d’interessi”.

2. “FACCIO COME BERLUSCONI E NON LASCIO LA TERNANA ADESSO PUNTO ALLE REGIONALI”

Estratto dell'articolo di Vanna Ugolini per “il Messaggero”

Stefano Bandecchi, Alternativa Popolare, 62 anni, sposato con due figli e due nipotini, cittadino onorario di Terni, è il nuovo sindaco.

E cosa farà con la Ternana? Resterà presidente?

«Sì, perchè dovrei lasciare la presidenza? Berlusconi è stato presidente del Consiglio mentre aveva il Milan. Lascerò la presidenza se e quando venderò la squadra».

I seggi che erano le roccaforti del Pd hanno votato per lei.

