“NON VEDO IL PROBLEMA A FAR RICORSO A MINISTRI TECNICI” – GIORGIA MELONI PARLA ALL’ESECUTIVO DI FRATELLI D’ITALIA PERCHÉ SALVINI E BERLUSCONI INTENDANO: “SI SCEGLIERANNO LE FIGURE MIGLIORI, NESSUNO PENSI DI RISOLVERE I PROBLEMI INTERNI AL PROPRIO PARTITO PROPONENDO NOMI. DOBBIAMO DARE ALLA NAZIONE UN GOVERNO DI ALTO PROFILO. IO CI METTO LA FACCIA” – LA BATTUTA DI RAMPELLI: “SALVINI VUOLE IL VIMINALE? CHIEDERE NON COSTA NULLA…”

1 - MELONI VEDE I VERTICI DI FDI. RAMPELLI: "SALVINI AL VIMINALE? CHIEDERE NON COSTA NULLA"

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

In via della Scrofa è il giorno dell’esecutivo di Fratelli d’Italia. Una sorta di segreteria, aperta a 30 big. Che sfilano piano piano, tutti abbastanza compiaciuti dall’inedito assalto di telecamere e microfoni e spinte. “Non parlo”, dicono Ignazio La Russa, Isabella Rauti, ma anche Raffaele Fitto, Andrea Del Mastro, Edmondo Cirielli. Chi parla e fronteggia la tonnara mediatica è Fabio Rampelli. Subito stoccata a Salvini. “Vuole il Viminale? Chiedere non costa nulla, ci sarà un capo del governo che prenderà le sue decisioni”. Ed è questa la frase della mattina al momento mentre sfilano i nuovi i fratelli di Giorgia, con la speranza sopita di entrare nel governo.

2 - MELONI AI SUOI, NON VEDO IL PROBLEMA A FAR RICORSO A TECNICI

(ANSA) - Il problema non è scegliere ministri tecnici o politici: l'obiettivo è quello di avere una squadra formata da persone di alto profilo, all'altezza della situazione. Se in un dicastero l'alleanza di centrodestra non ha un esponente di livello adeguato non c'è alcun problema ad affidare a un tecnico quell'incarico. E' il concetto ribadito dal Presidente di FdI, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, durante riunione dell'esecutivo del partito.

3 - GOVERNO: MELONI AI SUOI, SARANNO NOMI DI ALTO PROFILO

(ANSA) - Vale per noi così come per tutto il centrodestra: si sceglieranno le figure migliori. Lo ha detto, a quanto riferiscono alcuni presenti, la leader di Fdi Giorgia Meloni nel corso della riunione dell'esecutivo nazionale del partito. Nessuno pensi - ha poi continuato la presidente del partito - di risolvere i problemi interni al proprio partito proponendo nomi per l'esecutivo. Dobbiamo dare alla nazione un governo di altro profilo.

4 - GOVERNO:MELONI, IO CI METTO FACCIA, MOMENTO IMPORTANTE,FARE BENE

(ANSA) - In questo governo io ci metto la faccia. Voglio fare bene, il momento è importante, daremo il massimo dell'impegno. Lo ha detto - a quanto riferiscono alcuni presenti -, Giorgia Meloni nel corso dell'esecutivo.

5 - FDI: CONCLUSO L'ESECUTIVO NAZIONALE CON MELONI

Da www.ansa.it

Si è conclusa, dopo due ore e mezzo, la riunione dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia, con la presidente Giorgia Meloni, nella sede del partito a Roma, in via della Scrofa.

Erano presenti, tra gli altri, Andrea Delmastro, Ignazio La Russa, Fabio Rampelli, Raffaele Fitto, Marcello Gemmato, Tommaso Foti e i capigruppo parlamentari Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida.

La leader di Fdi, al suo arrivo, uscendo dalla macchina con il cellulare in mano, ai cronisti che le chiedevano se stesse leggendo la lista dei ministri, lei ha risposto che stava leggendo degli sms. Quindi, incalzata, alla domanda se tra i messaggi ci fossero anche quelli di Matteo Salvini, Meloni ha annuito sorridendo.

"Non mi risulta" che ci sia un veto sull'approdo di Matteo Salvini al Viminale, "comunque adesso stiamo andando a questa riunione per capire il quadro. Poi sarà Giorgia Meloni, quando riterrà, a informarvi", aveva detto il deputato di FdI Fabio Rampelli, rispondendo ai giornalisti prima di entrare nella sede del partito.

"Polemiche? Non so dove siano queste polemiche sinceramente, ci sono tre partiti che devono comporre un governo, è normale che discutano anzi mi pare che le cose stiano andando benissimo, perché non c'è proprio alcuna polemica", ha aggiunto Rampelli, e a chi gli domandava della "lista della spesa" della Lega sui ministeri ha replicato: "Tutti hanno una lista della spesa, non credo che questo possa essere rappresentato come un problema. Hanno dato delle indicazioni su cui si discuterà. Nervosismo non c'è - ha aggiunto -, l'attenzione legittima del circuito mediatico crea molto più nervosismo di quanto ce ne sia nella realtà".

"Stiamo parlando della fase storica in cui versano l'Italia e il mondo e ragionando sulla grande responsabilità - ha detto il capogruppo alla Camera di FdI, Francesco Lollobrigida, sull'andamento dell'esecutivo nazionale del partito - che potremmo trovarci da qui a poco a incarnare in prima persona con Giorgia Meloni. Se questo sarà, cercheremo con disciplina e responsabilità di condurre l'Italia fuori da le situazioni nelle quali i nostri cittadini e le nostre imprese si stanno trovando".

A chi gli domandava se si stia discutendo della lista di ministeri indicata dalla Lega, Lollobrigida ha replicato che "no, non è questa la sede: Giorgia Meloni, nel caso in cui sarà incaricata dal presidente Mattarella di formare un governo, ragionerà nel dettaglio delle persone migliori che possono occupare ruoli di responsabilità e che possano lavorare al meglio per rispondere immediatamente alle esigenze degli italiani e poi in termini strategici, e a come rilanciare la nostra nazione".

