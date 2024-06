“LA NOSTRA ASSISTENZA ALL’UCRAINA NON AVRÀ CEDIMENTI” – SERGIO MATTARELLA IN MOLDAVIA ZITTISCE “PACIFINTI” E PUTINIANI CHE AFFOLLANO LA POLITICA ITALIANA: “PROSEGUIREMO FINO A QUANDO NECESSARIO CON IL NOSTRO SOSTEGNO” – “LA CAMPAGNA DI DISINFORMAZIONE RUSSA È INSISTENTE IN TUTTA EUROPA E VA AFFRONTATA IN SEDE UE E NATO”

MATTARELLA, NESSUN CEDIMENTO AD ASSISTENZA UCRAINA

(ANSA) - "A poche centinaia di chilometri da qui infuria la brutale guerra di aggressione scatenata dalla Federazione Russa. Il recente Vertice G7 ospitato dall'Italia ha confermato come la nostra volontà di assistere l'Ucraina non avrà cedimenti e proseguirà fino a quando necessario". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Chisinau, capitale della Moldavia.

MATTARELLA, DISINFORMAZIONE RUSSA VA AFFRONTATA DA UE E NATO

(ANSA) - "La campagna di disinformazione russa è insistente in tutta Europa e va affrontata in sede Ue e in sede Nato". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei colloqui con la presidente moldava Maia Sandu a Chisinau, capitale della Moldavia.

MATTARELLA,RELAZIONI ITALIA-MOLDAVIA SONO ECCELLENTI

(ANSA) - "Le relazioni fra Moldova e Italia sono intense ed eccellenti, a testimonianza dei solidi legami che uniscono i nostri Paesi. Il nostro interscambio ha oltrepassato i 660 milioni di euro e la presenza di aziende italiane in diversi settori dell'economia moldava è per noi motivo di soddisfazione, in quanto offre un contributo allo sviluppo del Paese.

La nostra amicizia è alimentata anche dalla presenza di una numerosa, operosa e ben integrata comunità moldava in Italia, che offre quotidianamente uno straordinario apporto allo sviluppo socio-economico del mio Paese.

La comunità moldava in Italia rappresenta un ponte fra i nostri Paesi, un ponte che poggia sulle solide fondamenta offerte dai legami culturali che ci uniscono, come testimoniato dal concerto cui abbiamo assistito ieri e per il quale desidero ancora una volta ringraziare la Presidente Sandu". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Chisinau, capitale della Moldavia

MATTARELLA, GRANDE COLLABORAZIONE CARABINIERI ITALIANI E MOLDAVI

(ANSA) - Desidero esprimere "il sincero apprezzamento dell'Italia per il prezioso contributo fornito dai contingenti moldovi alle missioni KFOR e UNIFIL sotto comando italiano. Altrettanto rilevante è la positiva collaborazione instaurata fra l'Arma dei Carabinieri e i Carabinieri moldavi È un segno tangibile della nostra capacità di operare in modo congiunto ed efficace per la pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Chisinau, capitale della Moldavia.

MATTARELLA,VERTICE SVIZZERA PRIMO PASSO IMPORTANTE

(ANSA) - Questo fine settimana si è tenuto in Svizzera il Vertice sulla Pace. Si è trattato di un primo, importante momento di confronto a livello internazionale. Congiuntamente agli altri Paesi amici dell'Ucraina, desideriamo lavorare per una pace giusta, che rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite e non che sia frutto della forza delle armi e della violenza. Assieme alla Presidente Sandu abbiamo ribadito il nostro fermo sostegno all'integrità e all'indipendenza dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Chisinau, capitale della Moldavia.

