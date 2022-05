16 mag 2022 15:20

“LA NOSTRA RISPOSTA DIPENDE DA COME LA NATO ESPANDERÀ LE INFRASTRUTTURE” - VLADIMIR PUTIN COMMENTA SENZA BATTERE CIGLIO L’ADESIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO: “È ARTIFICIALE. LA RUSSIA NON HA PROBLEMI CON QUEI PAESI, LA LORO POSSIBILE ADESIONE NON CREA ALCUNA MINACCIA” - POI PERÒ RICICCIA LE ACCUSE AGLI USA SULLE ARMI BIOLOGICHE: “ABBIAMO PROVE DOCUMENTATE DEI LABORATORI VICINO AI NOSTRI CONFINI” - INTANTO, IN UN VIDEO CHE CIRCOLA ONLINE, SI VEDONO SETTE LANCIAMISSILI ISKANDER CHE SI MUOVONO VERSO IL CONFINE CON LA FINLANDIA: