20 lug 2022 09:19

“OGGI IN AULA LA LEGA FARA’ SOLO QUEL CHE SERVE ALL’ITALIA E AGLI ITALIANI” – IL TWEET DI SALVINI PRIMA DELL’INIZIO DELLE COMUNICAZIONI DI DRAGHI IN SENATO - LE NUOVE CONDIZIONI POSTE DAL CAPITONE ALL’EVENTUALE DRAGHI BIS, TRA CUI IL NO ALLO IUS SCHOLAE, UN RIMPASTO CHE PREVEDA LA SOSTITUZIONE DI LAMORGESE (INTERNI) E SPERANZA (SALUTE) E IL NO A UNA MAGGIORANZA CON IL MOVIMENTO 5 STELLE – MA I GOVERNISTI DELLA LEGA NON VOGLIONO SENTIR PARLARE DI STRAPPI - VIDEO