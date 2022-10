“OGGI FORZA ITALIA CERTIFICA LA SUA IRRILEVANZA POLITICA” – ANDREA RUGGIERI, EX PARLAMENTARE AZZURRO (E EX DI ANNA FALCHI): “CREDO CHE BERLUSCONI ABBIA VOTATO SCHEDA BIANCA, VISTO CHE È RIMASTO UN SECONDO DENTRO” – “VOGLIO MOLTO BENE A SILVIO E SONO UN PO’ DELUSO. AVEVO AVUTO LA RASSICURAZIONE CHE SAREI STATO CANDIDATO, BLINDATO, E INVECE...CREDO DI NON ESSER MOLTO SIMPATICO A TAJANI, BARELLI E LA FASCINA…”

Come mai non sono stato ricandidato da Forza Italia? “Voglio molto bene a Berlusconi e per questo sono un po' deluso anche da lui, avevo avuto la rassicurazione che sarei stato candidato, blindato, e invece...credo di non esser molto simpatico a Tajani, Barelli e la Fascina ma non lo so, nessuno mi ha dato una spiegazione”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Ruggeri, ex parlamentare di Forza Italia. Come valuta quanto accaduto oggi in Senato? “Oggi Fi abbia certificato la sua irrilevanza politica, e non è un buon inizio..” Berlusconi ha votato. "Io credo che abbia votato scheda bianca visto che è rimasto un secondo dentro".

