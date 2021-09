“DA OGGI SAPPIAMO CHE NO VAX E NO PASS NON RAPPRESENTANO NESSUNO” - SALLUSTI E IL FLOP DELLE MANIFESTAZIONI DI IERI: “SARANNO ALLA STREGUA DEI NO TAV E NO GLOBAL, GRUPPETTI DI PIROMANI DELLA SOCIETÀ E DEL BUON SENSO. RESTA DA CHIEDERSI CHI PAGHERÀ IL CONTO DELL'ENORME MOBILITAZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE PER FRONTEGGIARE UN NEMICO CHE NEPPURE SI È PRESENTATO” - “IL FATTO” GODE PER LO SCAZZO TRA IL DIRETTORE DI “LIBERO” E BELPIETRO, IL PRIMO ULTRA-VAX, IL SECONDO PIENO DI DUBBI SU VACCINI E GREEN PASS…

Alessandro Sallusti per “Libero quotidiano”

Ma quanto dà fastidio la verità? E la verità ieri ci ha detto due cose. La prima: i No vax organizzati in setta non sono un movimento di popolo, e neppure rappresentano gli italiani che ancora hanno dubbi a vaccinarsi.

La loro annunciata protesta con blocco delle stazioni ferroviarie si è rivelata un clamoroso flop: quattro squinternati, a Napoli erano letteralmente in due, a urlare frasi sconnesse.

Lo scostamento tra il Paese reale, strafavorevole ai vaccini, e quello immaginario, spacciato sul web come insofferente e coccolato da non pochi politici e opinionisti è lampante. Gli italiani hanno capito che il vaccino funziona e non è pericoloso, comunque nessuna persona non invasata è disposta a trasformare la questione in una lotta di classe.

La seconda cosa che ci ha detto la giornata di ieri è che il Green pass non è un attentato alla libertà né un problema gestirlo. Il primo giorno di obbligatorietà su treni, aerei e nelle scuole - che apriranno regolarmente - non ha creato nessun problema significativo (qualche provocatore non poteva mancare), la gente si sta abituando a esibirlo come si fa all'occorrenza con la carta d'identità o la patente di guida. Non uno degli interessati si è lamentato per una presunta perdita di libertà o di tempo.

Tutto a posto, quindi? Non penso. Credo che i No vax e i No pass organizzati e internet guidati torneranno a farsi vivi - probabilmente a sorpresa- non appena le acque si calmeranno. Ma da oggi sappiamo che non rappresentano nessuno, saranno alla stregua dei No Tav e No global, gruppetti di piromani della società e del buon senso.

Resta da chiedersi chi pagherà il conto dell'enorme mobilitazione delle forze dell'ordine messe in campo ieri per fronteggiare un nemico che neppure si è presentato. E forse qui c'è la chiave di lettura della strategia di questi signori: non colpire uniti, ma gettare il Paese nella paura stando nascosti e al riparo nelle fogne del web, che quattro fessi abboccano sempre. C'è solo da sperare che uno di questi non si senta investito di chissà quale missione e gli venga in mente di passare dalle parole ai fatti.

2 - CHE CAREZZE SUI VACCINI TRA SALLUSTI E BELPIETRO

Gi. Ros. per “il Fatto quotidiano”

Dobbiamo confessarlo: amiamo molto gli scazzi nella stampa di destra. L'ultimo, una sorta di resa dei conti, è andato in scena tra Libero e La Verità sullo scivolosissimo terreno di No-Vax e No -Green pass.

Già, perché se il primo ha preso una forte posizione Pro Vax e a favore del lasciapassare verde, il secondo avanza mille dubbi che vanno a solleticare la pancia dei complottisti. Così, due giorni fa, Sallusti l'ha messo nero su bianco in un editoriale dal titolo eloquente ("I mandanti sono i cattivi maestri"): "Queste violenze hanno mandanti precisi che lavorano al sicuro nelle redazioni di alcuni giornali a caccia di un pugno di copie in più (...). Chi offre il minimo alibi ai picchiatori no-vax non può fare parte della comunità civile", con riferimento ai "compagni che sbagliano" degli anni di piombo.

"Fanno i talebani del vaccino per coprire bugie ed errori", gli ha risposto ieri, piccatissimo, Belpietro: "Noi siamo giornalisti che si fanno domande, perché non siamo il megafono di nessuno, neanche del vostro conformismo che v' impedisce di vedere quel che avete sotto gli occhi". Il Giornale di Minzolini fa un po' il pesce in barile (ma sta più con Sallusti).

