Estratto dell’articolo di Francesco Verderami per il “Corriere della Sera”

giorgia meloni ursula von der leyen

Sul Pnrr la partita dell’Italia con Bruxelles non è più una questione di regole e tantomeno di numeri: è diventata una questione politica. Ne è convinta la premier, secondo la quale gli ultimi accadimenti sulla trattativa sono il segno che è iniziata la campagna elettorale per le Europee.

Ieri la dichiarazione di un portavoce della Commissione — critico con le misure del governo sulla Corte dei conti — ha convinto Meloni a reagire per sconfessare il rappresentante di Bruxelles. Il fatto che la lunga nota di Palazzo Chigi confuti punto per punto quella tesi, testimonia l’intenzione della premier di voler stoppare sul nascere un’operazione politica di cui c’era sentore da giorni nell’esecutivo e nella diplomazia.

ULTIMO FANGO A PARIGI - MEME BY EMILIANO CARLI

L’idea di far passare l’Italia come un Paese dove si smantellano le istituzioni di controllo è vissuta come il tentativo di accostare Roma a Budapest, a cui l’Europa ha sospeso i fondi «a tutela degli interessi finanziari» dell’Unione per non avere disposto «un controllo adeguato sulla spesa».

Una manovra spericolata e persino infondata, a sentire fior di giuristi e di leader dell’opposizione come Calenda, che ritengono corretta l’impostazione del governo. Tuttavia Meloni — constatato che «ogni giorno ce n’è una» — ha deciso di replicare, considerando strumentale l’atteggiamento della Ue sulle norme che regolano il ruolo di vigilanza della Corte dei conti.

GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ

Siccome sono in vigore da tre anni, appare inspiegabile questa forma di doppiopesismo, dato che con i due precedenti gabinetti il tema non è mai stato sollevato: «A meno che il problema sia legato al nostro governo».

[…] sarebbe la prova di come sia iniziata la campagna per le Europee. Palazzo Chigi continuerà a rispondere alle obiezioni in punta di regolamento, ma la premier si rende conto che sono mosse dettate dalla scadenza elettorale. E ritiene che trasmettano un segnale di grande debolezza da Bruxelles.

giorgia meloni raffaele fitto 2 giugno 2023

D’altronde, come sottolinea un autorevole ministro, «se le previsioni del voto dovessero realizzarsi e in Europa si concretizzasse una maggioranza tra Popolari, Conservatori e Liberali, cambierebbe tutto. Perciò gli avversari reagiscono».

Ecco il motivo per cui oggi le manovre di disturbo verso Roma non sono più attribuite ai tecnocrati di Bruxelles […]. Stavolta il livello del conflitto è più alto: tocca i vertici dell’Unione. E non è un caso se il Ppe, scaldando i muscoli per la campagna elettorale, ha fatto stampare delle locandine contro il vicepresidente socialista della Commissione Timmermans. Così come non è un caso se la presidente popolare von der Leyen, in odore di conferma, si tiene prudentemente fuori dalla mischia.

pedro sanchez giorgia meloni 2 2

Il punto è che a essere nel mirino è soprattutto l’Italia. Sono molti i motivi, spiegati dalle feluche della Farnesina. Non solo la «sovranista» Meloni potrebbe diventare un’apripista per altri leader simili del Vecchio Continente.

In più, con Macron che in Francia è all’ultimo mandato, Scholz che in Germania gode del gradimento di un tedesco su cinque, e Sanchez che in Spagna è stato costretto al voto anticipato, la premier potrebbe assumere in prospettiva un ruolo di primo piano nell’Unione. E lei, quando nelle riunioni sente questi ragionamenti, li stoppa buttandola sul ridere: «Evitate perché sennò mi ammazzano...».

Ma non c’è dubbio che di qui al 2024 «sarà un anno in cui si ballerà», come sostiene un esponente di governo: «Le avvisaglie ci sono. Non mancheranno i colpi sotto la cintura». Non mancheranno nemmeno passaggi complicati per la premier: dall’applicazione del Pnrr alla decisione da assumere sul Mes, argomento che certamente affronterà con il cancelliere tedesco, in visita a Roma la prossima settimana. […]

