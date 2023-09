“OGNUNO DEVE POTER ESSERE CIÒ CHE DESIDERA” - IL LEADER CENTRISTA BELGA E’ UNA DRAG QUEEN! L’INCREDIBILE STORIA DI SAMMY MAHDI, IN ARTE CINDY ENVY, CHE TRIONFA IN TV CON TACCHI A SPILLO E BANDIERA LBGTQ. DA MINISTRO AVEVA USATO IL PUGNO DURO NEI CONFRONTI DEGLI IMMIGRATI, PUR ESSENDO FIGLIO DI UN RIFUGIATO IRACHENO - IL PARTITO DI MAHDI, I CRISTIANO-DEMOCRATICI E FIAMMINGHI, E' NEL PPE: CHE SUCCEDERA' SE IL PARTITO POPOLARE CERCHERA' UN DIALOGO CON I CONSERVATORI DI MELONI E DEI POLACCHI?

Mauro Zanon per Libero Quotidiano

“Make up your mind” è un popolare talent show olandese che propone l'arte performativa delle drag queen. È stato importato in vari Paesi, tra cui l'Italia (è andato in onda quest'estate con il nome di “Non sono una signora” e la conduzione di Alba Parietti) e il Belgio. Lo scorso settembre, sul palco del canale privato fiammingo VTM, è apparsa una certa Cindy Envy, vestita con un abito sgargiante di colore arancione e con i tacchi a spillo: la sua apparizione ha lasciato tutti a bocca aperta, compresi i giudici. Il risultato finale? Ha vinto il concorso.

Ma la sorpresa è stata ancora più grande quando le due giurie, una composta da drag queen professioniste, l'altra da personalità fiammighe, ha annunciato chi si nascondeva dietro il nome di scena di Cindy Envy: Sammy Mahdi, presidente dei Cristiano-Democratici e Fiamminghi (CD&V), formazione di centro-destra i cui eurodeputati sono membri del Partito popolare europeo. Se qualcuno si chiede perché Manfred Weber cerca alleati nell'area dei conservatori, come la Meloni o i polacchi del Pis, tenga presente che ha come interlocutori gente come Sammy.

«È un programma Feel Good, per tutta la famiglia, il cui messaggio è che ognuno deve poter essere ciò che desidera», ha dichiarato il direttore della rete VTM, in risposta alle critiche di un deputato di Vlaams Belang, la formazione della destra radicale fiamminga. «È il messaggio sociale trasmesso dallo spettacolo che mi ha spinto ad accettare questa avventura», ha dichiarato il diretto interessato, Sammy Mahdi, prima di aggiungere: «Molti diritti acquisiti vengono talvolta messi in discussione. Oggi toccherà alle drag queen e domani forse ai matrimoni gay. Dobbiamo continuare a combattere questa battaglia e se riesco a farlo con i tacchi da 20cm, lo faccio con grande piacere».

Alcuni osservatori hanno evidenziato la contraddizione tra l'immagine di CD&V e quella che vuole trasmettere il suo giovane presidente, il cui obiettivo è quello di dare un nuovo slancio al proprio partito.

(...) Per molti, insomma, quello di Sammy Mahdi è un tentativo di modernizzare l'immagine del partito, andando a pescare più voti a sinistra. Figlio di un rifugiato iracheno e di una madre fiamminga, è stato ministro per l'Asilo politico e la Migrazione sotto il governo di Alexander De Croo. Nel giugno del 2022 è finito sotto accusa per aver violato «deliberatamente», in qualità di ministro, il diritto all'accoglienza dei profughi. Secondo il quotidiano fiammingo De Standaard, l'agenzia federale Fedasil, che dipendeva da lui, non aveva concesso l'asilo a persone che avevano tutto il diritto di ricevere la protezione internazionale. Mica male per il figlio di un immigrato.

