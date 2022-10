“È ORA CHE BERLUSCONI VADA IN PENSIONE, GLORIFICARE PUTIN È UN ATTO CRIMINALE” – FATE SENTIRE A LICIA RONZULLI LE PAROLE DI RIHO TERRAS, EURODEPUTATO ESTONE, MEMBRO, COME FORZA ITALIA, DEL PPE – GLI ATTACCHI ARRIVANO ANCHE DA SINISTRA, CON I SOCIALISTI CHE PUNZONANO MANFRED WEBER: “È QUSTO CHE INTENDEVA QUANDO HA DETTO CHE FORZA ITALIA ERA GARANTE DI UN’ITALIA PRO-NATO?” – TAJANI: “DOMANI SARÒ AL SUMMIT PPE PER CONFERMARE LA POSIZIONE FILO ATLANTICA MIA E DI FORZA ITALIA” (AUGURI)

RIHO TERRAS

TAJANI,A PPE PER CONFERMARE FILOATLANTISMO E SOSTEGNO A KIEV

(ANSA) "Domani sarò al Summit del PPE per confermare la posizione europeista, filo atlantica e di pieno sostegno all'Ucraina mia e di Forza Italia. In tutte le sedi istituzionali non è mai mancato il nostro voto a favore della libertà e contro l'invasione russa". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

PARLAMENTO UE, I SOCIALISTI: “BERLUSCONI AMMETTE STORIA D’AMORE CON PUTIN”. TERRAS (PPE): “VADA IN PENSIONE, GLORIFICA CRIMINALE”

manfred weber antonio tajani

“Berlusconi ha ammesso la sua storia d’amore con Putin, il criminale di guerra che sta distruggendo l’Ucraina. Questo è il vero volto di Forza Italia. È questo che intendeva Manfred Weber quando ha detto che Forza Italia era il garante di un’Italia europea e pro-Nato?”.

Attaccano su Twitter Silvio Berlusconi i Socialisti e Democratici che siedono in Europa, dove le parole del leader di Forza Italia sui rapporti riallacciati col capo del Cremlino, fra doni e ‘lettere dolcissime’, hanno scatenato reazioni categoriche nei gruppi parlamentari. Incluso quello dei Popolari, dove siete Forza Italia, da cui arriva l’affondo del deputato estone Riho Terras: “È ora che il politico veterano vada in pensione, così non dice sciocchezze nella sua follia! Glorificare un criminale di guerra è un atto criminale”, ha scritto su Twitter, postando un articolo di Euractive dal titolo “La destra Ue smascherata dopo le ‘dolci’ lettere di Berlusconi con Putin”.

putin berlusconi

Sull’account twitter del Pse viene poi pubblicato anche l’audio delle dichiarazioni di Berlusconi corredato di sottotitoli in inglese, mentre la capogruppo Iratxe García Pérez, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo al dibattito sulla preparazione al Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre, attacca Forza Italia perché “é passata dall’essere il pilastro del centrodestra alla stampella del post-fascismo”. García Pérez fa riferimento all’elezione di La Russa e di Fontana alla presidenza di Senato e Camera, definendo il primo “un nostalgico del Ventennio fascista” e l’esponente della Lega “euroscettico, omofobo e ben conosciuto in questa camera. Weber oggi ha parlato di nostalgia di Angela Merkel – ha continuato rivolgendosi al presidente del gruppo del Ppe, Manfred Weber – beh, Merkel non avrebbe mai accettato un’alleanza con l’estrema destra”.

antonio tajani matteo salvini giorgia meloni cernobbio

Usa invece toni rassicuranti il vicepresidente dei popolari Paulo Rangel: “Noi abbiamo fiducia assoluta in Tajani. Sappiamo che è impegnato a difendere i valori Ue e se vedrà che tali valori sono in pericolo sarà il primo a battersi per difenderli”. Rangel definisce le parole di Berlusconi “tristi per tutti gli europei che soffrono per la tirannia di Putin, ma sono opinioni personali che nulla hanno a che vedere con la posizione d’un partito e con la garanzia assoluta che offre un leader europeo come Tajani”, ha aggiunto.

VLADIMIR PUTIN E SILVIO BERLUSCONI IN SARDEGNA NELL APRILE 2008

Da parte sua invece, la Commissione europea preferisce evitare qualsiasi considerazione sulle dichiarazioni del leader di Forza Italia. “Non commentiamo sui differenti politici che vogliono rinnovare contatti con chichessia”, ha detto una portavoce durante il briefing quotidiano con la stampa. “Gli stati Ue sono liberi di condurre contatti bilaterali”, ha aggiunto parlando più in generale. “Non c’è alcun bando”, ma “la priorità dovrebbe essere convenire sulle posizioni Ue per quanto riguarda l’invasione illegittima all’Ucraina”, chiedendo alla Russia “di fermarla immediatamente”.

