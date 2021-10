21 ott 2021 19:12

“ORA NON RIDETE PIÙ, FATE LARGO, INDIETREGGIATE” - ERIC ZEMMOUR, IL POLEMISTA DI ESTREMA DESTRA E POTENZIALE CANDIDATO ALLE PRESIDENZIALI FRANCESI, NON SA PIÙ COME FAR PARLARE DI SÉ E HA PENSATO BENE DI PUNTARE UN FUCILE CONTRO ALCUNI GIORNALISTI. FORSE VOLEVA FAR RIDERE, PECCATO CHE RECENTEMENTE AVEVA DETTO DI VOLER "LEVARE POTERE" AI MEDIA - MARLENE SCHIAPPA, SOTTOSEGRETARIO ALLA CITTADINANZA, COMMENTA: "E' ORRIBILE” – LA REPLICA: “È UN'IMBECILLE. E' GROTTESCA E RIDICOLA” - VIDEO