“IL PAPA HA FATTO DELLE DICHIARAZIONI NON CRISTIANE” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI SERGEI LAVROV RINCARA LA DOSE CONTRO BERGOGLIO, DOPO LE FRASI DEL PAPA SULLE CRUDELTÀ COMMESSE DA CECENI E BURIATI IN UCRAINA. POI SEMBRA APRIRE AL NEGOZIATO CON GLI USA: “NON CI OPPONIAMO ALL’INCONTRO BIDEN-PUTIN”SE CI SONO PROPOSTE DALL’OCCIDENTE, ASCOLTEREMO. GLI AMERICANI CI HANNO DETTO DIECI VOLTE CHE DOVEVA ESSERE UN CANALE ASSOLUTAMENTE RISERVATO, CHE NESSUNO DOVEVA SAPERNE NULLA. ABBIAMO ACCONSENTITO, MA…”

1. LAVROV, SE PROPOSTE DA OCCIDENTE SU SICUREZZA ASCOLTEREMO

(ANSA) - La cooperazione con l'Occidente sulla sicurezza europea non potrà essere ripresa in un futuro prevedibile. Ma "se e quando l'Occidente capirà che è meglio coesistere sulla base di fondamenta concordate, ascolteremo quello che hanno da proporre". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in una conferenza stampa.

2. LAVROV, 'DIPLOMAZIA CON UE SE CI SARANNO PERSONE SENSATE'

(ANSA) - Per riprendere un dialogo diplomatico con l'Unione europea la Russia deve capire "quando delle persone sensate appariranno nella diplomazia europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in una conferenza stampa. Lavrov ha citato un'affermazione dell'Alto rappresentante per la politica estera della Ue, Josep Borrell, secondo cui "il conflitto deve finire con la vittoria dell'Ucraina sul campo di battaglia". "Questo la dice lunga sulla diplomazia europea", ha aggiunto il ministro degli Esteri russo.

3. LAVROV, 'DAL PAPA PAROLE NON CRISTIANE'

(ANSA) - Papa Francesco dice di volere mediare sull'Ucraina ma recentemente "ha fatto delle dichiarazioni non cristiane" sulle crudeltà commesse in particolare da membri di due nazionalità della Russia, cioè i Ceceni e i Buriati. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in una conferenza stampa. "Il Vaticano ha detto che ciò non si ripeterà e che probabilmente c'è stato un malinteso, ma questo non aiuta ad aumentare l'autorità dello Stato pontificio", ha aggiunto Lavrov.

4. LAVROV, 'NON CI OPPONIAMO ALL'INCONTRO BIDEN-PUTIN'

(ANSA) - Ogni proposta di contatti da parte degli Usa con la Russia è bene accolto, compreso un eventuale incontro tra i presidenti Joe Biden e Vladimir Putin, "ma finora non abbiamo sentito alcuna proposta". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in una conferenza stampa. Ma per tornare a un vero dialogo, ha aggiunto, Washington deve accettare di discutere le proposte sulla sicurezza in Europa presentate un anno fa da Mosca.

5. LAVROV LAMENTA INDISCREZIONI USA SU INCONTRO CAPI INTELLIGENCE

(ANSA) - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha accusato gli Stati Uniti di avere violato la riservatezza in cui si sarebbe dovuto svolgere un recente colloquio ad Ankara tra il capo della Cia Bill Burns e quello dei servizi d'intelligence esterni russi Serghei Naryshkin.

A proporre l'incontro sono stati gli Usa, ha sottolineato Lavrov in una conferenza stampa. "Gli americani - ha aggiunto - ci hanno detto dieci volte che doveva essere un canale assolutamente riservato, che nessuno doveva saperne nulla, in modo che questo canale non fosse influenzato da alcuna propaganda esterna, da intrighi mediatici. Abbiamo acconsentito, ma appena sono arrivati ad Ankara immediatamente è stato fatto sapere. Non so da chi, dalla Casa Bianca, dal Dipartimento di Stato, ma si è saputo".

