“PARLERO’ CON LAVROV NEI PROSSIMI GIORNI DI GRANO E DEI DETENUTI AMERICANI. NON E’ L’INIZIO DI UN NEGOZIATO CON LA RUSSIA” - IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, ANTONY BLINKEN, ANNUNCIA L’APERTURA DI UN CANALE DI COMUNICAZIONE CON IL CREMLINO: SAREBBE IL PRIMO CONTATTO TRA I DUE DALL'INIZIO DELLA GUERRA IN UCRAINA - LA CASA BIANCA VUOLE FARE UNA PROPOSTA PER IL RILASCIO DI BRITTNEY GRINER, LA CAMPIONESSA DI BASKET DETENUTA IN RUSSIA - PER LA CNN, TRA I PRIGIONIERI CHE GLI STATI UNITI SONO PRONTI A SCAMBIARE C'È ANCHE IL TRAFFICANTE DI ARMI VIKTOR BOUT CONOSCIUTO COME “IL MERCANTE DI MORTE”

ANTONY BLINKEN SERGEI LAVROV

Ucraina: Blinken, parlerò con Lavrov nei prossimi giorni

(ANSA) - - "Nei prossimi giorni parlerò con il ministro russo Lavrov". Lo ha annunciato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in dichiarazioni alla stampa. Si tratta del primo contatto tra i due dall'inizio della guerra in Ucraina.

Blinken, 'Putin ha fallito, l'Ucraina resta paese sovrano'

(ANSA) - " Vladimir Putin ha fallito, l'Ucraina resta un Paese sovrano". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in dichiarazioni alla stampa. "Gli Stati Uniti continueranno a fornire all'Ucraina gli aiuti necessari a difendere la loro libertà", ha sottolineato ricordando che il conflitto è entrato nel suo sesto mese.

brittney griner arriva in aula in manette

Blinken, telefonata con Lavrov non è inizio 'negoziato'

(ANSA) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha precisato che la preannunciata telefonata con l'omologo russo Sergei Lavrov non è l'inizio di un "negoziato" con la Russia sull'Ucraina.

Blinken, con Lavrov parlerò degli americani detenuti e grano

(ANSA) - Nella telefonata con il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov prevista per i prossimi giorni Antony Blinken solleverà il tema dei cittadini americani detenuti in Russia. Lo ha detto il segretario di stato ameriano in dichiarazioni alla stampa aggiungendo che affronterà anche la questione della crisi del grano causata dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

antony blinken joe biden vladimir putin sergei lavrov

Blinken, farò proposta a Lavrov per il rilascio di Griner

(ANSA) - Antony Blinken presenterà una "proposta concreta" per il rilascio della campionessa di basket Brittney Griner, detenuta in Russia da febbraio, al ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov in una telefonata nei prossimi giorni. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa in dichiarazioni alla stampa senza entrare nei dettagli "per motivi di sicurezza". E' una proposta "sostanziale", ha ribadito Blinken. Si tratta probabilmente di uno scambio di prigionieri come avvenuto per l'ex marine Trevor Reed.

brittney griner arriva in aula in manette

Mosca, nessuna richiesta da Usa per contatti Blinken-Lavrov

(ANSA) - Mosca non ha ricevuto richieste da Washington per contatti telefonici tra il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, e il suo omologo russo, Sergey Lavrov. Lo ha riferito il ministero degli esteri russo all'agenzia di stampa Tass. "Non ci sono state richieste, solo resoconti dei media. Ci affidiamo a pratiche diplomatiche regolari piuttosto che al megafono della diplomazia", ha detto il portavoce del ministero. La dichiarazione segue l'annuncio di Blinken di parlare con Lavrov a giorni per discutere questioni relative alle esportazioni di grano dall'Ucraina e il possibile rilascio dei cittadini americani prigionieri in Russia.

Cnn,'mercante di morte' proposto a Russia per scambio con Griner

Viktor Bout

(ANSA) - Tra i prigionieri che la Casa Bianca ha proposto a Mosca di scambiare con i cittadini americani detenuti in Russia c'è anche il famigerato trafficante di armi Viktor Bout conosciuto anche come 'The merchant of death' (il Mercante di morte), condannato a 25 anni nel 2012 dopo una travagliata estradizione dalla Thailandia. Il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, non ha voluto rispondere ad una domanda specifica sul nome di Bout limitandosi a dire che le "trattative per il rilascio di cittadini americani sono molto delicate" e che la proposta alla Russia è stata fatta lo scorso giugno. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha tuttavia spiegato che del piano parlerà con il ministro degli Esteri russi Serghiei Lavrov nei prossimi giorni.

viktor bout 3 viktor bout 1