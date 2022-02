26 feb 2022 14:35

“PARLIAMO DI GUERRA E STIAMO LAVORANDO PER BLOCCARLA. I PENTIMENTI SI FANNO IN CHIESA” – SALVINI SPIEGA LA SUA CONVERSIONE. PER ANNI HA SOSTENUTO CHE PUTIN FOSSE IL "MIGLIOR UOMO DI GOVERNO DEL MONDO", ORA HA SCOPERTO CHE È UN AUTOCRATE BELLIGERANTE: “PRODI DICE CHE BISOGNA DIALOGARE CON LA RUSSIA E HA RAGIONE. SE POI QUALCUNO VUOLE BUTTARLA IN POLEMICA POLITICA È LIBERO DI FARLO. IO STO PORTANDO IL MIO PICCOLO CONTRIBUTO PER CERCARE DI FERMARE UN CONFLITTO FOLLE” - VIDEO