27 set 2019 12:26

“PASSARE CON RENZI? E’ STATA UNA COSA NATURALE” - PARLA SILVIA VONO, LA GRILLINA CHE HA TRASLOCATO IN “ITALIA VIVA”: “DI MAIO VUOLE 100 MILA EURO? NON CEDO AI RICATTI - IL M5S? MI SONO RESA CONTO CHE È SOLO COMUNICAZIONE SENZA CONTENUTI. E HO CAPITO CHE LA DEMOCRAZIA NON PUÒ ESSERE FATTA SOLO DI SLOGAN. NEL MOVIMENTO NON SI DÀ VALORE ALLE PERSONE…”