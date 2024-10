“LA PATRIMONIALE NON E’ UN TABU’” – SCHLEIN INVOCA LA TASSA CHE BRUCIA CHI LA NOMINA – CECCARELLI: “TOTEM, PAROLACCIA O ESORCISMO, L’IMPOSTA RISPUNTA DA DECENNI. AMATA DALL’ESTREMA SINISTRA (“ANCHE I RICCHI PIANGANO”), ERA ODIATA DA BERLUSCONI - “SAPPIATE CHE VI PORTERANNO VIA IL 50 PER CENTO DEL PATRIMONIO”, ERA IL LEIT MOTIV DEL CAV NEI COMIZI E NELLE FESTE PRIVATE – QUANDO NEL 2023 FRATOIANNI AUSPICÒ UNA PATRIMONIALE PER I REDDITI SOPRA I 500 MILA EURO E UN RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO MELONI LA SOTTOSCRISSE. MA ERA UN ERRORE…” – VIDEO

Filippo Ceccarelli per "la Repubblica"

elly schlein

Posto che il dibattito fiscale in Italia è quanto di più simile alla pazzia, chi tenti di concentrarsi sulla patrimoniale scopre che è sempre lì che incombe, da quasi mezzo secolo: totem, tabù, toccasana, parolaccia, talismano, esorcismo, dispositivo tecnico e polemico milleusi: bloccasterzo, piccone, cacciavite, apriscatole, ruspa, trapano, lanciafiamme e acquasantiera.

Che poi quasi tutti, oltre a proporre la patrimoniale, prima o poi vi si siano sdegnosamente opposti è questione che forse attiene alla volatile espressività degli italiani; per cui le uniche eccezioni coerenti risultano da un lato l’estrema sinistra parlamentare,

che alla patrimoniale ha sempre assegnato un valore salvifico e che nel 2006 produsse uno storico manifesto che mostrava uno yacht sotto la scritta “Anche i ricchi piangano”; e dall’altro Berlusconi che non solo “all’esproprio” si è sempre opposto, ma per ragioni propagandistiche ed elettorali ha costantemente lanciato allarmi anche quando nessuno in realtà pensava di imporre immani stangate o bastonature penitenziali: «Sappiate che vi porteranno via il 50 per cento del patrimonio» era il leit motiv nei comizi e nelle feste private (in questo caso, con un calice in mano, al compleanno di Renata Polverini).

ANCHE I RICCHI PIANGANO 2007 SINISTRA

Tale schema era già a tal punto penetrato nell’immaginario che nel 1999, per reclamizzare un gioco da tavolo, un atroce spot mostrò tre innocenti bambini vestiti da Berlusconi e Bertinotti che litigavano appunto sulla patrimoniale, mentre un piccolo D’Alema, riconoscibile per i baffetti, cercava di far da paciere invitandoli a continuare il gioco.

Nel decennio seguente, d’altra parte, il Pcd’I emiliano distribuì a una manifestazione migliaia di tavolette di cioccolata, ribattezzate “ciocco-spread”, con l’idea di alleviare l’amaro per la mancata patrimoniale; così come, sempre per illustrare la consuetudine che in Italia tiene assieme buffoneria e catastrofe, un finto Vendola fece confessare alla radio all’allora ministro Barca la sua personale disponibilità per la detestata e insieme apprezzabile tassa.

elly schlein

Non se ne fece nulla, ma ci si era andati molto vicini nella terribile estate del 2011, segnata dalle pazzesche intercettazioni di Silvione, lo spread ai massimi e la lettera della Bce. A favore si dissero Amato, Veltroni, Fini, Casini, Calderoli, ma pure Confalonieri e perfino Briatore. Arrivato Monti nell’autunno a Palazzo Chigi, scelse di non procedere per paura di una consistente fuga di capitali.

Un altro momentaccio nella primavera del 2020, quando un’ipotetica cura da cavallo prese l’effimera denominazione di “Covid tax”. Anche in quel caso furono tuttavia scelte altre strade, certo non risolutive; così la ballata continua, l’evasione fiscale prospera, a ogni finanziaria se ne riparla ed eccoci qui.

Non senza aver ricordato che nel caos dell’agosto 2023, alla Camera, un ordine del giorno di Fratoianni che auspicava una patrimoniale per i redditi sopra i 500 mila euro per contrastare la dispersione scolastica fu sottoscritta dal rappresentante del governo Meloni. Ma era, si apprese poi, un errore.

berlusconi marta fascina