“LE PAURE DEGLI ITALIANI ORA SONO IL CONTAGIO E L’ECONOMIA, NON L’IMMIGRAZIONE” – TRAVAGLIO SU SALVINI: “NON SARÀ LO STRANIERO A FARLO RINASCERE E LUI SA CANTARE SOLO QUELLA MUSICA” – “I CAZZARI DURANO QUALCHE MESE, POI QUANDO QUALCUNO DIMOSTRA CHE LAVORANDO FA MEGLIO, LA GENTE SMETTE DI INNAMORARSI”. NON DITEGLI CHE IL GRADIMENTO PER IL SUO IDOLO CONTE STA CALANDO VISTOSAMENTE – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

marco travaglio ospite di giovanni floris a dimartedi' MARCO TRAVAGLIO E IL KARAOKE

Marco Travaglio, ospite a DiMartedì, ha sicuramente visto il sondaggio di Nando Pagnoncelli, anche questo largamente diffuso in studio da Giovanni Floris. Il tema è ormai sempre lo stesso: Matteo Salvini che cala nei sondaggi. E figuriamoci se il direttore del Fatto Quotidiano poteva perdere l'occasione di ribadirlo. “Non sarà lo straniero a farlo rinascere e lui sa cantare solo quella musica. Le paure degli italiani ora sono il contagio e l’economia non l’immigrazione” ha commentato.

MATTEO SALVINI DAVANTI A UN CASSONETTO A ROMA

Nelle rivelazioni dell'ad di Ipsos si legge chiaramente che in questo momento gli italiani vedono ai vertici dei problemi del Paese l'occupazione e l'economia, il welfare, il funzionamento delle istituzioni, il coronavirus e, solo al quinto posto l'immigrazione. Motivo questo per cui il Carroccio - a detta di Travaglio - non risalirà le vette del gradimento. “Non è scoppiato - getta benzina sul fuoco il filo-Conte - ma si è sgonfiato. L’emergenza Covid ci ha insegnato che ha più successo chi parla meno e lavora di più”. Peccato però che c'è un altro sondaggio, quello dell'Istituto Ixè per Cartabianca, che invece vede la Lega in rimonta con un +0,7 per cento rispetto alla scorsa settimana. Ma questo ovviamente non viene neppure contemplato dal direttore del Fatto.

travaglio conte matteo salvini arriva in senato

Infine Travaglio torna sull'argomento più fresco della giornata: Il "no" di ieri, martedì 26 maggio, in giunta per le immunità al rinvio a giudizio di Salvini, accusato di sequestro di persona per aver tenuto in mare 164 migranti. "Il voto sulla Open Arms? Un favore a Salvini ma anche un modo di dire che anche Conte era responsabile. È un segnale per il premier”. Tutto chiarissimo: il presidente del Consiglio deve guardarsi bene le spalle.

