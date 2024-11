13 nov 2024 17:14

“PER IL PD L’ITALIA NON MERITA UNA VICEPRESIDENZA” – GIORGIA MELONI ACCUSA ELLY SCHLEIN PER LO STALLO NEL VOTO SU FITTO COME VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA. MA È STATA LEI A RENDERE DIFFICILE IL PERCORSO DELL’ITALIANO, NON VOTANDO PER DUE VOLTE L’ESECUTIVO UE. E INFATTI I SOCIALISTI UE ORA CONTESTANO CHE LA MAGGIORANZA “URSULA” VENGA ALLARGATA ANCHE A CHI NON L’HA APPOGGIATA IN PRECEDENZA – IL PIDDINO RICCI: “BASTA VITTIMISMO: IL PROBLEMA SIETE VOI, NON IL POVERO FITTO”