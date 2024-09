“PIÙ CHE UN ESECUTIVO, PARE UN CONCORSO DI CABARET” – MARCO TRAVAGLIO: “SEMBRA IERI CHE SALLUSTI DENUNCIAVA UN COMPLOTTO GIUDIZIARIO PER ROVESCIARE IL GOVERNO DI GIORGIA MELONI INDAGANDO LA SORELLA ARIANNA. E INVECE IL GOVERNO TRABALLA PER IL B-MOVIE BOCCIA-SANGIULIANO, LA CUI GRAVITÀ È INFERIORE SOLO ALLA COMICITÀ. MA CHE CONFERMA UNA COSA MOLTO SERIA: QUESTI NON SONO FASCISTI, SONO RIDICOLI” – “LA MELONI DICE CON ARIA GRAVE: ‘NIENTE PASSI FALSI, STIAMO FACENDO LA STORIA’. SÌ, MA DELL’AVANSPETTACOLO…”

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per "Il Fatto Quotidiano"

Sembra ieri che Sallusti denunciava un complotto giudiziario per rovesciare il governo di Giorgia Meloni indagando la sorella Arianna. E invece il governo traballa per il B-movie Boccia-sangiuliano, la cui gravità è inferiore solo alla comicità. Ma che conferma una cosa molto seria: questi non sono fascisti, sono ridicoli.

Più che un esecutivo, pare un concorso di cabaret. La Meloni dice con aria grave: “Niente passi falsi, stiamo facendo la storia”. Sì, ma dell’avanspettacolo. Come quando telefonava a due comici russi scambiandoli per l’ambasciatore del Catonga o accoglieva col tappeto rosso Chico Forti scambiandolo per il Papa.

[…] Lollo, quando almeno era ancora cognato, parlava di “sostituzione etnica” e dei poveri che “mangiano meglio dei ricchi”, fermava i treni in ritardo in aperta campagna perché “si è sempre fatto così”, è la regola.

[…] La Santanchè, per risolvere il suo conflitto d’interessi fra Turismo e Twiga, gira le azioni al fidanzato, il celebre “Dimitri Miesko Leopoldo Kunz d’asburgo-lorena”, subito diffidato dai 516 eredi della casa d’austria.

Nordio svela che “i veri mafiosi non parlano al telefono” un attimo prima che Messina Denaro venga arrestato perché non riesce a staccarsi dal cellulare; poi incontra una giornalista […] e le chiede uno spritz; infine trinca nella masseria di Vespa e spiega che “il vino può essere un alibi per le eventuali sciocchezze che dico”, ma sia chiaro: “Bevo perché lo faceva il mio mito, che è Churchill” (fortuna che non è Baudelaire).

La Russa spiega che in via Rasella i partigiani non uccisero nazifascisti, ma “una banda musicale di semipensionati” (i Pooh o i Cugini di Campagna). […] Pozzolo va al veglione di Capodanno con un pistolino carico, che centra in pieno la gamba di un poveraccio, perché è “minacciato dagli ayatollah iraniani” (dopo Rushdie, lui). E via cialtroneggiando. Pare che, nell’ultima riunione della congiura anti-meloni, il Soviet Supremo delle Toghe Rosse si sia subito sciolto con la seguente motivazione: “Non c’è bisogno di noi, fanno tutto loro”.

