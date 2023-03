“È POSSIBILE IL LANCIO DI UN MISSILE CONTRO IL TRIBUNALE DELL’AIA” – QUELLO SVALVOLONE DELL’EX PRESIDENTE RUSSO DMITRY MEDVEDEV MINACCIA LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA CHE HA EMESSO UN MANDATO DI ARRESTO PER PUTIN: “GIUDICI, GUARDATE IL CIELO” (L'HA DETTO PRIMA O DOPO ESSERSI SCOLATO UNA BOTTIGLIA DI VODKA?) – IL PROCURATORE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, KHAN, SE NE FREGA DELLE MINACCE RUSSE: “NON ESITEREMO AD AGIRE, L’UCRAINA È UNA SCENA DEL CRIMINE”

1. UCRAINA-RUSSIA, MEDVEDEV: "POSSIBILE LANCIO DI UN MISSILE CONTRO TRIBUNALE AIA"

PUTIN MEDVEDEV

(ADNKRONOS) - "È possibile immaginare l'uso mirato di un ipersonico 'Onyx' da una nave russa al tribunale dell'Aia". La minaccia arriva da parte del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, dopo il mandato di arresto del presidente russo Vladimir Putin emesso dalla Corte internazionale penale.

"Non si può abbatterlo, ahimè ma il tribunale è solo una misera organizzazione internazionale, non la popolazione di un Paese della Nato" che non inizierebbe una guerra per questo, scrive ancora Medvedev su Telegram. "Quindi, giudici, guardate attentamente il cielo..." , ha aggiunto.

medvedev e sua moglie svetlana

"I giudici della Corte penale internazionale si sono eccitati invano - si legge ancora nel post -. Guarda, dicono, siamo coraggiosi, non abbiamo avuto paura di alzare una mano contro la più grande potenza nucleare. Ahimè, signori, tutti camminano sotto Dio e i razzi. È del tutto possibile immaginare l'uso mirato di un 'Onyx' ipersonico da una nave russa nel Mare del Nord contro il Tribunale dell'Aia".

2. CPI,NON ESITEREMO AD AGIRE SU CRIMINI DI GUERRA IN UCRAINA

(ANSA-AFP) - "Non esiteremo ad agire", ha dichiarato il procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan sui presunti crimini di guerra in Ucraina, prima dell'apertura a Londra della conferenza internazionale dei ministri della Giustizia organizzata per mobilitare ulteriori risorse per sostenere le indagini della Corte.

medvedev e sua moglie svetlana con putin

"Purtroppo l'Ucraina è una scena del crimine e sembra che sia stata commessa un'intera gamma di crimini. Stiamo conducendo indagini indipendenti", ha dichiarato alla Bbc il procuratore. "Se si raccolgono prove affidabili, non esiteremo ad agire", ha detto Khan.

KARIM KHAN - CORTE PENALE INTERNAZIONALE