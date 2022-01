I “POTERI FORTI” SCARICANO BERLUSCONI – L’ARTICOLO DEL “FINANCIAL TIMES” SULLA CANDIDATURA DEL CAV AL QUIRINALE: “È UNA FIGURA PROFONDAMENTE DIVISIVA NELLA POLITICA ITALIANA. LA PREOCCUPAZIONE È CHE LA SUA CANDIDATURA FACCIA DERAGLIARE GLI SFORZI PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO TRA I PARTITI E AUMENTI I RISCHI DI UNA CRISI DI GOVERNO CHE POTREBBE SPINGERE L'ITALIA VERSO ELEZIONI ANTICIPATE” – “HA UN PECCATO ORIGINALE CHE LO RENDE RADIOATTIVO, ED È LA…”

A turbare i sogni quirinalizi di Berlusconi, già disturbati dagli alleati (e dalla realtà dei numeri) è arrivato anche il “Financial Times”. Il prestigioso quotidiano inglese ha dedicato un articolo alla candidatura dell’ex sire di “Hard-core” al Quirinale, con toni non proprio accomodanti.

Scrivono Silvia Sciorilli Borrelli e Amy Kazmin: “Berlusconi, il cui mandato come primo ministro è stato contaminato da scandali sessuali e accuse di corruzione, rimane una figura profondamente divisiva nella politica italiana. La preoccupazione è che la sua candidatura faccia deragliare gli sforzi per raggiungere un accordo tra i partiti e complichi le operazioni di voto, aumentando ulteriormente i rischi di una crisi di governo che potrebbe spingere l'Italia verso elezioni anticipate”.

I due corrispondenti di “FT” continuano elencando gli insucessi del Cav: “nel 2011 lasciò il governo al culmine della crisi del debito italiano, dopo essere stato messo sotto pressione dalle agenzie di rating e dalla Banca centrale europea, che all’epoca era guidata da Draghi”.

Nel pezzo vengono citati alcuni pareri contrari alla candidatura come quello di Peppe Provenzano, vicesegretario del PD, e del direttore della “Stampa”, Massimo Giannini, ma anche quello di Francesco Galietti, fondatore e amministratore delegato di Policy Sonar, società di consulenza per il rischio politico c, che sottolinea come la credibilità politica dell’Italia potrebbe essere compromessa anche dall’eccessiva vicinanza con Putin: “Berlusconi ha un peccato originale che lo rende radioattivo, ed è la vicinanza alla Russia",

