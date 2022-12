"NON C'È NULLA DI LIBERALE NELLE RIFORME COSTITUZIONALI CHE IL MINISTRO NORDIO STA ANNUNCIANDO” – L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI VA ALLO SCONTRO CON IL GUARDASIGILLI: “CREDO CHE IL NOSTRO SISTEMA DI GARANZIE DEMOCRATICHE NON POSSA FARE A MENO DI AZIONE PENALE OBBLIGATORIA E UNITÀ DELLE CARRIERE. NON SONO RIFORME CHE AUMENTERANNO LA QUALITÀ DELLA GIUSTIZIA” – NORDIO RILANCIA IL SUO GIRO DI VITE ALLE INTERCETTAZIONI: “DEVONO ESSERE SOLO UNO STRUMENTO PER LA RICERCA DELLA PROVA E NON LA PROVA IN SÉ”