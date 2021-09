“POVERINO, CANDIDATO A 21 ANNI DA CALENDA, PARTECIPA ALLA SCUOLA DI RENZI. BISOGNEREBBE EDUCARE I GIOVANI AI VALORI GENUINI, NON AD INDOSSARE ROLEX E VESTIRSI DA GIOVANI VECCHI WANNABE RENZIANI” – BUFERA SOCIAL SU ROMAN PASTORE, 21 ANNI, PER VIA DELLE SUE POSE CON OROLOGI DI PREGIO (AUDEMARS PIGUET, NON ROLEX) – CAPPELLINI (REP): “LO SCONFORTO DI ASSISTERE ALLO SCONTRO TRA UNA SEDICENTE SINISTRA CHE POSTA LE FOTO DI RAGAZZINI CON L'OROLOGIO BUONO PER ADDITARLI AL DISPREZZO DEI SOCIAL E UNA SEDICENTE SINISTRA CHE…”

Lo sconforto di assistere allo scontro tra una sedicente sinistra che posta le foto di ragazzini con l'orologio buono per additarli al disprezzo dei social e una sedicente sinistra che quei ragazzini li candida alle elezioni — Stefano Cappellini (@il_cappellini) September 3, 2021

Se la campagna elettorale è social, lo sono anche le polemiche. L’ultima, innescata su Twitter da un cinguettio della psicologa Barbara Collevecchio, ha per protagonista un giovanissimo candidato al consiglio comunale per Carlo Calenda. Roman Pastore, 21enne e social media manager degli under 30 che sostengono l’ex premier Matteo Renzi, è finito sotto i riflettori per le foto in cui al polso porta un orologio da decine di migliaia di euro.

Comunisti col Rolex, verrebbe da canticchiare con Fedez e J-Ax navigando tra i tweet. I detrattori attaccano il ragazzo. Chi lo difende cita la collezione di cronografi di Fidel Castro, che ne portava spesso due per volta, e Che Guevara. Tornando al caso di Pastore - che per l’esattezza indossa un Audemars Piguet - vale la pena rintracciare la genesi del botta e risposta.

Come detto, la prima a digitare è Barbara Collevecchio. Analista di scuola junghiana, sta per ultimare un saggio sul narcisismo in politica. Così si spiega il tweet d’esordio. La psicologa posta una foto di Pastore con amico e orologio: “Bisognerebbe educare i giovani ai valori genuini, non ad indossare Rolex e vestirsi da giovani vecchi wannabe renziani”. L’ultimo riferimento è alla camicia bianca indossata da Pastore.

C’è anche un secondo intervento firmato Collevecchio: “Sempre sul ragazzetto e il “caso” Rolex. Poverino, candidato a 21 anni da Calenda, partecipa alla scuola di Renzi che predica che i poveri devono soffrire senza Reddito di cittadinanza e una notevole collezione di patacconi. Tutti regalati dal nonno?”.

Apriti cielo. Ecco la risposta di Carlo Calenda: “Barbara, questo tweet è aberrante. Te la stai prendendo con un ragazzo di 21 anni per un orologio. Anche Salvini con Gad Lerner, che almeno aveva età e visibilità per rispondere, è arrivato a tanto. Fossi in te prenderei 12 ore di tempo per vergognarmi e poi mi scuserei”. Anche il leader di Azione, in corsa per il Campidoglio, si riserva un secondo post: “Si giudicano le persone per la qualità di quello che dicono o fanno, non sulla base di che orologio portano”.

Nel frattempo il tema inizia a interessare sempre più utenti. I cinguettii sfiorano quota 10 mila. Non poteva mancare quello di Pastore. Reduce dalla scuola politica di Matteo Renzi a Ponte di Legno, prova a chiudere la polemica bloccando Collevecchio e rispondendo così: “Oddio! Sono stato scoperto! Mi hanno sfamato l’Audemars Piguet (non Rolex) che, mi pare, non è (ancora) un reato indossare. Ma la polemica politica riusciamo a farla sui temi o l’unica opzione è quella sempre di fare o di ricevere attacchi personali?”. La risposta al popolo dei social.

