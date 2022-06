“LA PREMESSA PER LA PACE PER GLI UCRAINI È L’INTEGRITÀ TERRITORIALE” – MARIO DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA CON I GIORNALISTI ITALIANI FA CAPIRE CHE IL VIAGGIO CON SCHOLZ E MACRON NON È SERVITO A CONVINCERE ZELENSKY A NEGOZIARE CON PUTIN. PER ORA: “AL MOMENTO NON SI VEDONO MARGINI, MA C’È UN ATTEGGIAMENTO CHE È CAMBIATO MOLTO NELLE ULTIME SETTIMANE” – MACRON: “SOSTENIAMO LO STATUS DI CANDIDATO IMMEDIATO DELL’UCRAINA IN UE” (L’HA SPUNTATA “MARIOPIO”)

?Macron: "sosteniamo lo statuto di candidato immediato dell'Ucraina"



(Draghi 1 - Macron-Scholz 0) — David Carretta (@davcarretta) June 16, 2022

Draghi, per Kiev premessa della pace è l'integrità territoriale

MARIO DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA A KIEV

(ANSA) - "La premessa per la pace per gli ucraini è l'integrità territoriale. Deve essere una pace giusta e sostenibile. E tutti gli altri Paesi devono aiutare questi due Paesi a trovare la pace. C'è stata la telefonata di Xi a Putin, ci sono altri colloqui, c'è tutta un'iniziativa diplomatica mondiale che non c'era un mese fa". Lo ha detto il premier Mario Draghi incontrando la stampa italiana a Kiev.

Draghi, non si vedono ancora margini per la pace

(ANSA) - "Le condizioni che gli ucraini pongono oggi è l'integrità territoriale. E' la premessa per iniziare i negoziati di pace da parte ucraina. Al momento non si vedono margini, ma c'è un atteggiamento che è cambiato molto nelle ultime settimane", anche "degli altri Paesi che li devono aiutare a trovare la pace. C'è un'iniziativa diplomatica mondiale che non c'era un mese fa". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Kiev.

mario draghi olaf scholz emmanuel macron 2

Draghi, una pace forzata genererebbe solo nuovi conflitti

(ANSA) - "Devono essere gli ucraini a decidere cosa va bene per l'Ucraina. Una pace forzata, ammesso che sia possibile, è solo generatrice di nuovi conflitti. Non credo sia comunque possibile e realistica oggi". Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo ad una domanda nel corso della conferenza stampa durante la sua visita di oggi a Kiev.

Macron, Ucraina parte d'Europa, sostegno a prospettiva Ue

mario draghi volodymyr zelensky

(ANSA) - "L'Ucraina fa parte dell'Europa. Questa guerra cambierà la storia dell'Europa. Siamo a fianco dell'Ucraina per accompagnarla in questa prospettiva. Abbiamo confermato a Zelensky che già domani la commissione deciderà il quadro e il prossimo Consiglio europeo prenderà delle decisioni. Tutti e 4 i nostri Paesi sosterranno lo status di candidato dell'Ucraina. Nei prossimi giorni costruiremo l'unanimità dei 27". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nella conferenza stampa a cinque a Kiev. Macron ha terminato il suo intervento dicendo in ucraino: "Slava Ukraini", gloria all'Ucraina.

MARIO DRAGHI VOLODYMYR ZELENSKY

"Bisognerà trovare forme nuove per risposte a breve termine, vogliamo costruire insieme all'Ucraina nuove piattaforme", ha aggiunto Macron. "Né la gloria né la libertà dell'Ucraina sono morte. Potete contare sull'Europa perché l'Ucraina resti libera", ha concluso il presidente francese.

Draghi, sminare porti e fare uscire navi sotto egida Onu

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Per superare la crisi del grano bisogna "assicurare l'uscita delle navi dai porti ucraini, sminare i porti, custodire l'uscita di queste navi da parte di paesi terzi perché non diventi un pretesto per le navi russe di attaccare le navi ucraine. Vari Paesi si sono offerti, l'unica soluzione possibile è che questa operazione si svolga sotto l'egida dell'Onu, che garantisca tutte le parti". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Kiev.

KLAUS IOHANNIS MARIO DRAGHI VOLODYMYR ZELENSKY EMMANUEL MACRON OLAF SCHOLZ

Draghi, la dramma della carestia mondiale si avvicina

(ANSA) - "L'impressione è che queste scadenze" sulla raccolta e la distribuzione del grano "si stiano avvicinando e il dramma della carestia mondiale, concentrata nei Paesi più poveri, specie in Africa, si stia avvicinando". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Kiev.

"I nuovi raccolti che dovranno essere depositati nei silos oggi pieni arriveranno entro settembre, poi servirà la distribuzione ai Paesi che ne hanno più bisogno", ha spiegato Draghi.

OLAF SCHOLZ - EMMANUEL MACRON - VOLODYMYR ZELENSKY - MARIO DRAGHI

Draghi, Zelensky non ci ha chiesto nuove armi oggi

(ANSA) - "Oggi non ci sono state richieste da Zelensky di nuove armi. Ha descritto la situazione com'è, una situazione che sta diventando critica. Perché le armi sovietiche stanno finendo le munizioni e le nuove armi necessitano di addestramento. I vari Paesi Nato forniscono questo addestramento ma ci vuole tempo". Lo ha detto il premier Mario Draghi incontrando la stampa italiana a Kiev.

Draghi, stoccaggio gas al 52%, siamo abbastanza tranquilli

MARIO DRAGHI VOLODYMYR ZELENSKY

(ANSA) - "Siamo arrivati al 52% dei livelli di stoccaggio del gas, il che ci rende abbastanza tranquilli nell'immediato e per l'inverno". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Kiev.

Draghi, da Mosca uso politico del gas, come del grano

(ANSA) - I motivi dei tagli delle forniture di gas, "che colpiscono un po' tutti i Paesi europei, ci viene detto che sono tecnici, legati a pezzi per la manutenzione che non arrivano a causa delle sanzioni, ma noi, come la Germania, riteniamo che siano bugie: in realtà c'è un uso politico del gas, così come del grano". Lo ha detto il premier Mario Draghi a Kiev.

IL VIAGGIO IN UCRAINA DI DRAGHI, MACRON E SCHOLZ BY OSHO mario draghi arriva a kiev mario draghi olaf scholz emmanuel macron sul treno per kiev mario draghi a irpin mario draghi emmanuel macron sul treno per kiev mario draghi olaf scholz emmanuel macron sul treno per kiev MARIO DRAGHI EMMANUEL MACRON IRPIN DRAGHI, SCHOLZ, MACRON E IOHANNIS INCONTRANO ZELENSKY OLAF SCHOLZ EMMANUEL MACRON VOLODYMYR ZELENSKY MARIO DRAGHI KLAUS IOHANNIS