“IL PRESIDENZIALISMO SI FARÀ MA SAREBBERO NECESSARIE LE DIMISSIONI DI MATTARELLA PER ANDARE ALL'ELEZIONE DIRETTA DI UN CAPO DELLO STATO” - EVOCANDO IL SILURAMENTO DELLA MUMMIA SICULA, BERLUSCONI RIESCE AD AFFONDARE LA RIFORMA SIMBOLO DI FRATELLI D’ITALIA E A FAR IMBUFALIRE TUTTI - ENRICO LETTA: “ATTACCA MATTARELLA: LA DESTRA È PERICOLOSA PER IL PAESE” - DI MAIO: “VOGLIONO IL PRESIDENZIALISMO PER BUTTARE GIÙ MATTARELLA” - BONELLI: “DA BERLUSCONI ASSALTO AL COLLE”

(ANSA) - "Io spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà, E' dal '95 che ho proposto un sistema presidenziale" per l'Italia. Un sistema "perfettamente democratico che la democrazia la esalta consentendo al popolo di scegliere direttamente da chi essere governato".

Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi a Radio Capital aggiungendo - rispondendo ad una domanda - che "se la riforma entrasse in vigore sarebbero necessarie le dimissioni" di Mattarella "per andare all'elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere anche lui".

LETTA, BERLUSCONI ATTACCA MATTARELLA, È DESTRA PERICOLOSA

(ANSA) - "Questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere la destra l'unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd. Lui dice che se vince vuole cambiare la Costituzione in senso peggiorativo" e "attacco Mattarella mentre noi lo difendiamo. Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un attacco a Mattarella e la richiesta di dimissioni dimostra che la destra è pericolosa per il paese". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta a Radio Anch'io aggiungendo: "se oggi c'è un punto di unità nel paese è Mattarella e ora dopo aver fatto cadere Draghi vogliono fare cadere Mattarella"

DI MAIO, PRESIDENZIALISMO CAV PER BUTTARE GIÙ MATTARELLA

(ANSA) - "Berlusconi ha dichiarato una cosa inquietante sul presidenzialismo, ha detto 'Mattarella si deve dimettere'. Che il presidenzialismo fosse nel programma del centrodestra lo sapevamo da tempo Berlusconi voleva fare il Presidente della Repubblica non c'è riuscito.

Adesso capiamo che vuole fare il presidenzialismo per buttare giù Mattarella. Non c'è niente di moderato in questo. Sta venendo fuori al maschera del centrodestra, a loro non sta bene nemmeno avere il garante della Costituzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, ospite di '24 Mattino', su Radio 24.

BONELLI, DA BERLUSCONI ASSALTO AL COLLE. E' VOLTO DESTRA ESTREMA

(ANSA) - "L'attacco di Berlusconi al Presidente della Repubblica Mattarella mostra il vero volto di questa alleanza ovvero quello dell'estrema destra. E' un'assalto all'istituzione della Presidenza della Repubblica chiedere le dimissioni di Mattarella nel caso della modifica costituzionale in chiave presidenzialista.

Non hanno alcun minimo senso di rispetto delle istituzioni, ecco perché riteniamo che tutti i democratici, gli ecologisti e progressisti e tutti coloro che hanno a cuore la difesa delle istituzioni debbano essere uniti in questa sfida per difendere le nostre istituzioni e soprattutto la Presidenza della Repubblica . Si è superato ogni limite". Cosí in una nota il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.