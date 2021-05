3 mag 2021 19:11

“PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA, L’UMANITÀ HA LA CAPACITÀ DI ESTINGUERSI” - HENRY KISSINGER AVVERTE SUI RISCHI DELLA TENSIONE CRESCENTE TRA USA E CINA: “È IL PROBLEMA PIÙ GRANDE PER L’AMERICA E PER IL MONDO” - SECONDO L’EX SEGRETARIO DI STATO, VENERATO A PECHINO PER IL RUOLO CHE EBBE NELL’INCONTRO NIXON-MAO, LA NUOVA GUERRA FREDDA È MOLTO DIVERSA DALLA VECCHIA: “L’UNIONE SOVIETICA NON AVEVA CAPACITÀ TECNOLOGICHE COME LA CINA OGGI. GLI USA DOVREBBERO…”