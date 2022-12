“PRONTI AD APRIRE GLI APPUNTI DI GIORGIA?” - LA MELONI SI IMPROVVISA PURE INTRATTENITRICE! LA DUCETTA SVELA IL SIGNIFICATO DELLA MISTERIOSA FOTO PUBBLICATA SUI SOCIAL IN CUI MOSTRA L'AGENDA CON IL CELEBRE CORDONCINO PERSONALIZZATO CON IL SUO NOME: VUOLE INAUGURARE UNA RUBRICA SETTIMANALE IN CUI… VIDEO

Da www.corriere.it

Giorgia Meloni inaugura la rubrica settimanale «Gli appunti di Giorgia». «Io giro sempre con un quaderno di appunti, perché scrivo tutto. In questi quaderni c’è praticamente tutto il mio lavoro.

E siccome io non ho alcun problema a condividere quel lavoro e le scelte che faccio con le persone che rappresento, ho deciso di aprire il mio quaderno degli appunti in una rubrica che vorrei fosse settimanale anche se magari non sempre riuscirò per raccontare il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e magari per dare anche qualche risposta sui temi che sono più caldi, più interessanti», ha spiegato il presidente del Consiglio in un video registrato e trasmesso sui social, nel pomeriggio di domenica. «Perché non c’è problema a rispondere su nulla».

Parlando della manovra, Meloni ha sottolineato: «È stato un lungo lavoro quello che abbiamo fatto finora. È stato anche un lavoro che ci ha dato molta soddisfazione. Sono tanti i provvedimenti che abbiamo portato avanti: ci siamo occupati di mafia garantendo che uno degli strumenti che è considerato più efficace, ovvero il carcere ostativo, non scomparisse dal nostro ordinamento». «Io sono stata fiera che il primo provvedimento del nostro governo fosse contro la mafia», ha aggiunto.

