7 set 2022 15:05

“PROPORREMO UN TETTO AL GAS RUSSO. L’OBIETTIVO È MOLTO CHIARO” – A SEI MESI E MEZZO DALL’INIZIO DELL’INVASIONE RUSSA IN UCRAINA, L’EUROPA DICE CHE INTRODURRÀ IL PRICE CAP PER “TAGLIARE LE ENTRATE CHE PUTIN USA PER FINANZIARE LA GUERRA” – LA VON DER LEYEN ESULTA: “IL NOSTRO LAVORO STA DANDO I SUOI FRUTTI. SOLO IL 9% DELLE NOSTRE IMPORTAZIONI VENGONO DALLA RUSSIA”. LO DICA AI SUOI CONNAZIONALI TEDESCHI, CHE SONO NEL PANICO IN VISTA DELL’INVERNO PIÙ GELIDO DEGLI ULTIMI ANNI..