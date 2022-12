“IL PROSSIMO GOVERNO DI ULTRADESTRA NAZIONALISTA E RELIGIOSO GUIDATO DA NETANYAHU RAPPRESENTA UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA ISRAELIANA” – E’ LA PESANTISSIMA ACCUSA MOSSA DAL “NEW YORK TIMES”, DA SEMPRE VICINO ALLA COMUNITA’ EBRAICA - IL QUOTIDIANO TEME CHE UN GOVERNO COSTRUITO CON ALLEATI DI ESTREMA DESTRA E RELIGIOSI ORTODOSSI SIA UNA MINACCIA PER I VALORI DEMOCRATICI - IL GIORNALE HA RICORDATO DI ESSERE STATO E DI ESSERE ANCORA "UN FORTE SOSTENITORE DELLA SOLUZIONE A 2 STATI"

(ANSA) - TEL AVIV, 18 DIC - Il prossimo governo di ultra destra nazionalista e religioso guidato da Benyamin Netanyahu rappresenta un pericolo per la democrazia israeliana. Lo sostiene il quotidiano New York Times in un fondo intitolato "L'ideale della democrazia in uno stato ebraico è in pericolo". Il quotidiano, dopo aver riconosciuto che il premier incaricato ha vinto le elezioni in modo equo, ha denunciato che il suo prossimo governo - incardinato su alleati di estrema destra e sui partiti religiosi ortodossi, è una minaccia per i valori democratici. Il giornale ha ricordato di essere stato e di essere ancora "un forte sostenitore della Soluzione a 2 stati".

Tuttavia - ha aggiunto - il governo che si annuncia "è una minaccia significativa per il futuro di Israele: la sua direzione, la sua sicurezza e persino l'idea di una patria ebraica". Il quotidiano ha quindi messo in guardia sulla presenza nel governo di elementi radicali come Itamar Ben Gvir e ha chiesto all'amministrazione democratica di Joe Biden di "fare tutto il possibile per esprimere il proprio sostegno a una società governata da pari diritti e dallo stato di diritto in Israele".

Shlomo Karhi, deputato del Likud, ha replicato al fondo del giornale Usa rigettando le accuse e ricordando che in passato, quando fu eletto premier Menachem Begin nel 1977, questi fu definito "nazista e fascista". "Siamo abituati alla propaganda ma - ha aggiunto - siamo fiduciosi che Netanyahu saprà aggiustare i danni fatti dal governo Lapid anche perchè ha un rapporto molto cordiale con il presidente Biden".