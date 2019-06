“IL PROSSIMO PASSO DEL GOVERNO E’ IL SALARIO MINIMO” - LUIGI DI MAIO ACCELERA SULLA RETRIBUZIONE CHE RIGUARDA 3 MILIONI DI LAVORATORI SOTTOPAGATI - QUANDO SI TRATTA DI TIRARE FUORI I SOLDI, CONFINDUSTRIA VA IN TILT: “BISOGNA RIDURRE LE TASSE E I CONTRIBUTI, DETASSANDO I PREMI DI PRODUZIONE” - GARNERO, ECONOMICA OCSE: “IL SALARIO MINIMO E' INTERESSANTE, CON POTENZIALITA' E LIMITI. IN ITALIA I CONTRATTI COLLETTIVI NON SONO SEMPRE RISPETTATI: IL 12% DEI LAVORATORI E' SOTTOPAGATO…”

DI MAIO A MINISTRI, CONFLITTO INTERESSI TRA PRIORITÀ

(ANSA) - C'è anche il conflitto di interessi nell'agenda di governo al centro dell'incontro tra il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio con i ministri del Movimento 5 Stelle. Al centro del confronto con i responsabili dei diversi dicasteri guidati dal M5s, compreso il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ci sono poi le altre priorità come le misure sul salario minino e per il taglio della pressione fiscale.

LUIGI DI MAIO

DI MAIO, ORA SALARIO MINIMO PER 3 MILIONI LAVORATORI

(ANSA) - "Ora il prossimo passo è il salario minimo. Restituire dignità a circa 3 milioni di lavoratori sottopagati. È una legge presente in tanti paesi europei e l'Italia non può restare a guardare". Così Di Maio ai ministri M5S nell'incontro oggi a palazzo Chigi.

SALARIO MINIMO, DI MAIO ACCELERA E CONVOCA TECNICI

(ANSA) - Luigi Di Maio intende accelerare sul salario minimo e convoca per questo una riunione di urgenza a palazzo Chigi. Dopo l'incontro con i ministri pentastellati sull'agenda di governo il vicepremier e capo politico del Movimento intende approfondire il dossier e, secondo quanto si apprende, ha convocato per oggi alle 16,30 una nuova riunione sul tema del salario minimo con la prima firmataria della proposta Nunzia Catalfo, con la viceministro al Mef, Laura Castelli e con i tecnici della materia.

vincenzo boccia

BOCCIA, SALARIO MINIMO NON SPOSTA LIVELLO DEL PAESE

(ANSA) - "Il Paese non cresce con i salari minimi: bisogna elevare i salari dei lavoratori italiani riducendo le tasse e i contributi, il famoso cuneo fiscale, detassando i premi di produzione. All'interno di questo percorso può esserci anche il salario minimo, ma non sposta il livello del Paese". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Il salario minimo "è una delle grandi componenti, occorre un intervento organico di politica economica", aggiunge Boccia rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea di Federchimica.

SALARIO MINIMO: GARNERO(OCSE), IN ITALIA IL 12% SOTTOPAGATO

(ANSA) - Una forma di salario minimo esiste in gran parte dei Paesi Ocse ma "non in Italia, dove però non c'è il Far West, visto che i quasi 900 accordi a livello di settore coprono pressoché la totalità". Così Andrea Garnero, economista del dipartimento lavoro e affari sociali dell'Ocse, nel corso di un'audizione in commissione Lavoro alla Camera sulle risoluzioni in materia di retribuzioni minima. Tuttavia, dice Garnero, "i contratti collettivi non sono sempre rispettati: stimo che il 12% dei lavoratori sia sottopagato, più al Sud che al Nord".

Andrea Garnero

SALARIO MINIMO: OCSE, LEGITTIMO MA NON È SOLUZIONE

(ANSA) - La retribuzione minima "non è la soluzione alla questione salariale italiana o ai problemi del mercato del lavoro italiano". Così Andrea Garnero, economista del dipartimento lavoro e affari sociali dell'Ocse, nel corso di un'audizione sul tema in commissione Lavoro alla Camera. "E' uno strumento legittimo, interessante, con alcune potenzialità ma anche con alcuni limiti".

SALARIO MINIMO: GARNERO (OCSE),9 EURO CIFRA MOLTO ALTA

(ANSA) - Un salario orario minimo fissato a 9 euro lordi sarebbe al momento "il più elevato tra i Paesi Ocse" e "anche della maggioranza dei contratti collettivi esistenti". Così Andrea Garnero, economista del dipartimento lavoro e affari sociali dell'Ocse, nel corso di un'audizione sul tema in commissione Lavoro alla Camera. La cifra di cui si parla in Italia è quindi, sottolinea l'economista, "molto elevata".