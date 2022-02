24 feb 2022 20:14

“PUTIN DIVENTERÀ UN PÀRIA SULLA SCENA INTERNAZIONALE. LA LIBERTÀ PREVARRÀ” - UN JOE BIDEN BALBETTANTE SI È PRESENTATO IN CONFERENZA STAMPA PER ANNUNCIARE LE NUOVE, “DEVASTANTI” SANZIONI CONTRO PUTIN: “IL PATRIMONIO DEI RUSSI IN AMERICA, COMPRESO QUELLO DELLA SECONDA PIÙ GRANDE BANCA RUSSA, SARÀ CONGELATO, RENDEREMO IMPOSSIBILE L’EXPORT TECNOLOGICO” - PER ORA NIENTE ESCLUSIONE DELLA RUSSIA DAL SISTEMA SWIFT - A UN CERTO PUNTO UNA GIORNALISTA GLI CHIEDE PERCHÉ NON SANZIONA DIRETTAMENTE PUTIN E LUI FA FINTA DI NON AVER CAPITO - VIDEO