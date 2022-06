27 giu 2022 13:17

“PUTIN NON DEVE VINCERE, SIAMO UNITI CON L’UCRAINA” – MARIO DRAGHI BATTE I TACCHI E DETTA LA LINEA AL G7 IN GERMANIA: “SE L'UCRAINA PERDE, TUTTE LE DEMOCRAZIE PERDONO E SARÀ PIÙ DIFFICILE SOSTENERE CHE LA DEMOCRAZIA È UN MODELLO DI GOVERNO EFFICACE” – “DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE SU COME IMPORRE UN TETTO AL PREZZO DEL GAS” – “LA DECISIONE DI DARE ALL'UCRAINA LO STATUS DI CANDIDATO PER L'UE È IMPORTANTE PER KIEV MA ANCHE PER L'UNIONE EUROPEA. L'UNIONE EUROPEA HA MUTATO IN MODO PROFONDO IL SUO ATTEGGIAMENTO VERSO I PAESI VICINI, LA SUA STRATEGIA DI LUNGO PERIODO. E' UN CAMBIAMENTO MOLTO IMPORTANTE…”