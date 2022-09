4 set 2022 11:24

“PUTIN NON ESITERÀ A INTERROMPERE LE FORNITURE QUANDO POTRÀ FARE PIÙ DANNI” – LO STORICO BRITANNICO NIALL FERGUSON: “IL PRICE CAP SUL PETROLIO È UNA BUONA IDEA, MA ANDAVA IMPOSTA PRIMA PER LIMITARE LA PRIMA FONTE DI ENTRATE DELLA RUSSIA. L'INVERNO SARÀ DOLOROSO, MA NON COSÌ TERRIBILE” – “LA GUERRA IN UCRAINA? NESSUNO STA VINCENDO, MA MOSCA NON STA PERDENDO. IL CONFLITTO LASCERÀ SPAZIO A UNA SECONDA GUERRA FREDDA, DOVE AL POSTO DELL’URSS C’È LA CINA”