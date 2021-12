“PUTIN NON INVADERÀ L’UCRAINA” – IAN BREMMER: “I COSTI SAREBBERO TROPPO ALTI. SIGNIFICHEREBBE RINUNCIARE AL GASDOTTO NORD STREAM 2 E SAREBBE UN’OPERAZIONE MOLTO IMPOPOLARE IN RUSSIA” – “MOSCA È INFURIATA PERCHÉ L’UCRAINA STA RICEVENDO PIÙ SOSTEGNO DALLA NATO, MA PUTIN È IN UNA POSIZIONE DIPLOMATICA DI FORZA. LA CRISI ENERGETICA PEGGIORA OGNI GIORNO E L’EUROPA È A CORTO DI RIFORNIMENTI. FORSE NON INVIERÀ UOMINI E CARRI ARMATI OLTRE IL CONFINE, MA PRENDERÀ ALTRE MISURE…”

Francesco Bechis per www.formiche.net

vertice biden putin sull ucraina

Una riunione di lavoro, in rigoroso smart working, come si addice ai vertici fra leader globali in piena pandemia. Joe Biden e Vladimir Putin si incontrano virtualmente a sei mesi dal summit di Ginevra. Quel faccia a faccia doveva servire a tracciare le linee rosse da non valicare. Le cose sono andate diversamente. Oggi l’Ucraina è sotto la minaccia di un’imminente invasione militare russa, avvisano dalla Casa Bianca. Per Ian Bremmer, politologo e presidente di Eurasia Group, Putin ha in mente un altro piano.

IAN BREMMER

Bremmer, perché questo incontro tra i leader?

La Russia è infuriata perché l’Ucraina sta ricevendo più sostegno dalla Nato. Sono aumentate le esercitazioni, le armi. È stato usato un drone di un membro della Nato, la Turchia. Per Putin è una linea rossa.

Anche Putin sta varcando linee rosse: ci sono centosettantamila uomini vicino al confine.

vladiimir putin dona un mazzo di fiori ad angela merkel

Sì, ma lo fa da una posizione diplomatica di forza. La crisi energetica peggiora ogni giorno, l’Europa è a corto di rifornimenti. E soprattutto la Merkel non c’è più. Nessuno è stato duro con la Russia come lei. Il Cremlino ha un’occasione.

Un’invasione?

Non invaderà, i costi sarebbero troppo alti. Significherebbe rinunciare al gasdotto Nord Stream 2, un grave errore. Il territorio ucraino che i soldati russi si troverebbero a invadere è abitato da una popolazione ostile a Mosca: opporrà resistenza. Per di più sarebbe un’operazione molto impopolare in Russia.

nord stream 2

Quindi è solo uno stallo?

Lo scenario militare è comunque sul tavolo, gli eserciti sono preparati. Poi ci sono le trattative per una de-escalation, come l’incontro fra Blinken e Lavrov a Stoccolma e questa video-chiamata.

Cosa vogliono Biden e Putin?

Biden vuole garanzie sul fatto che non ci sarà un intervento militare. Putin vuole che la Nato cessi di sostenere direttamente l’Ucraina. Non è facile uscirne.

VLADIMIR PUTIN XI JINPING BY EDOARDO BARALDI

Putin ha un piano B?

È il suo piano A. Forse non invierà uomini e carri armati oltre il confine, ma prenderà altre misure per testare la resistenza dell’Ucraina e della Nato. Attacchi cyber come Petya, lanci regolari di razzi oltre confine da parte di militari senza bandiera, come i “soldati verdi” in Crimea. Sarà difficile per Europa e Stati Uniti considerare queste azioni alla stregua di un’invasione e reagire di conseguenza.

L’amministrazione Biden è impegnata in uno scontro ad alta tensione con la Cina di Xi Jinping. Il dialogo con la Russia serve a raffreddare uno dei due fronti?

Biden Putin

Gli Stati Uniti sono perfettamente capaci di fare i conti con i loro principali avversari allo stesso tempo. Si tratta di due problemi diversi. Quello cinese oggi è meno urgente. Xi non rischierà un’invasione a Taiwan pochi mesi dalla sua terza rielezione come segretario. Nessuno alla Casa Bianca crede a un’imminente minaccia, l’Ucraina è la prima urgenza.

Chiudiamo sull’Europa. Cosa aspettarsi dal nuovo governo tedesco?

In teoria un approccio più severo con la Russia: i Verdi avranno il ministero degli Esteri con Annalena Baerbock e potrebbero opporsi a una dipendenza eccessiva dal gas di Mosca. In pratica vedremo un’Europa più divisa di fronte al Cremlino. Scholz non ha la stessa credibilità personale di Merkel, faticherà a compattare l’Ue.

