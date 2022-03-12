Da corriere.it
I russi rapiscono il sindaco di Melitopol
Anton Gerashchenko, sindaco di Melitopol I russi rapiscono il sindaco di Melitopol 4 I russi rapiscono il sindaco di Melitopol 3 I russi rapiscono il sindaco di Melitopol 2
“PUTIN NON DA’ SEGNALI DI VOLER FERMARE LA GUERRA” – MACRON DURISSIMO CONTRO "MAD VLAD": "MENTE. LE SUE ACCUSE DI FLAGRANTI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO DA PARTE DELLE FORZE UCRAINE SONO BUGIE" - ZELENSKY DENUNCIA: "IL SINDACO DI MELITOPOL È VIVO, MA I RUSSI LO STANNO TORTURANDO PERCHÉ DICHIARI IL SUO SOSTEGNO A MOSCA IN UN VIDEO"-
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I russi rapiscono il sindaco di Melitopol
Anton Gerashchenko, sindaco di Melitopol I russi rapiscono il sindaco di Melitopol 4 I russi rapiscono il sindaco di Melitopol 3 I russi rapiscono il sindaco di Melitopol 2
I RUSSI SONO A 25 CHILOMETRI DA KIEV. ZELENSKY: POSSONO PRENDERE LA CAPITALE SOLO SE LA RADONO AL SUOLO – IL PRESIDENTE UCRAINO PARLA DI "ATTEGGIAMENTO DIVERSO DA PARTE DI MOSCA" NEGLI ULTIMI NEGOZIATI. MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI KULEBA SI MOSTRA SCETTICO SULLA POSSIBILITÀ DI UN ACCORDO CON LA RUSSIA. “C’È POCO SPAZIO PER LA DIPLOMAZIA NELLA TESTA DI PUTIN” - SECONDO L’ONU DALL’INIZIO DELL’INVASIONE RUSSA SONO RIMASTI UCCISI 579 CIVILI, TRA CUI 42 BAMBINI, 1.002 FERITI E 2,5 MILIONI DI PROFUGHI
TRA I TANTI NEMICI (COMPRESO IL SUO DELIRIO), IL PIÙ TEMIBILE PER PUTIN SI CHIAMA INTERNET - DAGOREPORT: DISCONNETTERE IL WEB, BLOCCARE I SOCIAL, SBATTERE IN GALERA (PENA MASSIMA DI 15 ANNI) CHI OSA POSTARE SMS E FOTO DI OPPOSIZIONE, VUOL DIRE CHE PUTIN NON HA COMPRESO CHE È LA SOCIETÀ CHE CAMBIA LA TECNOLOGIA E NON VICEVERSA - PUTIN NON PUÒ INGANNARE IL MONDO QUANDO OGNI UCRAINO HA UN TELEFONINO CHE INVIA FOTO DI SOLDATI RUSSI CATTURATI E VIDEO DI DONNE E BAMBINI UCCISI DALLE BOMBE RUSSE - ECCO: SE INTERNET FOSSE ESISTITO AL TEMPO DEL NAZISMO, PROBABILMENTE LA SHOAH NON SAREBBE STATA POSSIBILE: IN TEMPO REALE OGNI ANGOLO DEL MONDO AVREBBE RICEVUTO L’ATROCE TESTIMONIANZA DELL’OLOCAUSTO, ANZICHÉ SCOPRIRLO AL TERMINE DELLA GUERRA
FLASH! SEBASTIANO MESSINA: "NOI NON ABBIAMO INVASO L'UCRAINA", HA DETTO IL MINISTRO RUSSO LAVROV. DOBBIAMO DEDURRE CHE QUEI 190MILA SOLDATI IN MARCIA SU KIEV SIANO IN PREMIO E I CARRI ARMATI TRASPORTINO REGALI. VEDI COME NASCONO GLI EQUIVOCI"
TENSIONE ALLE STELLE TRA RUSSIA E USA – MOSCA FA SAPERE CHE I CONVOGLI CON LE ARMI INVIATE IN UCRAINA POTREBBERO ESSERE UN "LEGITTIMO BERSAGLIO" DELLE FORZE ARMATE RUSSE. LA MINACCIA DI PUTIN: LA POSSIBILE ADESIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO AVREBBE GRAVI CONSEGUENZE MILITARI E POLITICHE - LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA NON È PIÙ DELL'UCRAINA – IN CORSO UNA TELEFONATA TRA SCHOLZ, MACRON E PUTIN
CONTE, UN UOMO SOLO ALLO SBANDO - SOLO 38 MILA VOTANO PER LO STATUTO E “GIUSEPPI” PONE UN AUT AUT SULLA SUA LEADERSHIP: VUOLE UNA MAGGIORANZA NETTA PER LA PRESIDENZA O LASCERÀ. L'IDEA DEL TEST SU UNA LISTA A SUO NOME. MA L'IPOTESI HA FATTO SOBBALZARE PIÙ DI UN PENTASTELLATO. “MA COME? NON ESISTE AL MONDO UN PARTITO IL CUI LEADER SI FACCIA UNA SUA LISTA AUTONOMA”