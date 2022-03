“PUTIN NON DA’ SEGNALI DI VOLER FERMARE LA GUERRA” – MACRON DURISSIMO CONTRO "MAD VLAD": "MENTE. LE SUE ACCUSE DI FLAGRANTI VIOLAZIONI DEL DIRITTO UMANITARIO DA PARTE DELLE FORZE UCRAINE SONO BUGIE" - ZELENSKY DENUNCIA: "IL SINDACO DI MELITOPOL È VIVO, MA I RUSSI LO STANNO TORTURANDO PERCHÉ DICHIARI IL SUO SOSTEGNO A MOSCA IN UN VIDEO"

Zelensky, sindaco Melitopol è vivo ma lo torturano Il sindaco di Melitopol è «vivo, ma lo stanno torturando» perché dichiari il suo sostegno alla Russia in un video: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, in un incontro con la stampa straniera nel suo bunker, a Kiev.

Oggi a Melitopol, una delle città occupate dai russi, centinaia di persone sono scese in strada per protestare e chiedere il rilascio del sindaco. Le autorità ucraine sostengono che Ivan Fedorov sia stato rapito e portato via, con il capo coperto da una busta di plastica, in un luogo sconosciuto: ci sono anche le immagini di una telecamera di sicurezza che sembrano proprio mostrare la scena in cui il sindaco viene portato via da una decina di soldati russi. «Sappiamo che è vivo», ha detto Zelensky, parlando dell’accaduto.

I russi rapiscono il sindaco di Melitopol

«E la gente oggi, duemila persone, è uscita in strada a Melitopol, nonostante sia occupata dalle truppe russe, è uscita in piazza perché hanno visto dove hanno portato il sindaco. Bene, l’abbiamo visto nei film e lo abbiamo visto diverse volte negli ultimi 100 anni: quando le persone vengono catturate, vengono anche registrate in video, una persona deve dire qualcosa, altrimenti verrà uccisa. Non si vergognano? Lo prendono, lo portano in un seminterrato, lo torturano, registrano un video e poi lo uccidono».

Macron: «Putin mente. Stop assedio disumano a Mariupol»

Le accuse di Vladimir Putin di «flagranti violazioni» del diritto umanitario da parte delle forze ucraine sono «bugie». Lo riferisce l’Eliseo dopo la telefonata tra il presidente russo, il collega francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz. Durante la telefonata, il presidente francese e il cancelliere tedesco hanno nuovamente invitato la Russia a «un cessate il fuoco immediato» e a «fermare l’assedio» a Mariupol dove la situazione è «umanamente insostenibile».

Fonti dell’Eliseo hanno riferito ai giornalisti che nella telefonata di oggi del presidente Macron e del cancelliere Scholz a Putin «non ha dato alcun segnale della volontà di sospendere la guerra. Noi ne traiamo una conseguenza: Putin dovrà prendere atto di sanzioni ancora più pesanti rispetto alle attuali». L’Eliseo ha anche detto che Macron ha chiesto a Vladimir Putin di «togliere l’assedio a Mariupol, è umanamente insostenibile», mentre le accuse del leader del Cremlino a Kiev di aver commesso violazioni del diritto internazionale umanitario sono state definite.

