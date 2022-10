XI FA IL DOPPIO GIOCO PER NON AFFOSSARE – IL PRESIDENTE CINESE HA SCRITTO A BIDEN (“DOBBIAMO TROVARE IL MODO DI ANDARE D'ACCORDO”) E SI È DETTO PRONTO A RIPRENDERE LE COMUNICAZIONI CON WASHINGTON IN CAMPO MILITARE – ALLO STESSO TEMPO PECHINO HA RASSICURATO PUTIN: “OGNI TENTATIVO DI BLOCCARE LE RELAZIONI TRA NOI NON AVRÀ MAI SUCCESSO” – TRADOTTO: CON IL PIL CINESE IN FORTE FRENATA E GLI INVESTITORI STRANIERI IN FUGA, XI HA CAPITO CHE PER FARE AFFARI SERVE LA PACE, NEL PACIFICO COME IN UCRAINA...