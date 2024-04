“QUANDO FACCIAMO LE LISTE È C’È SEMPRE UN SONDAGGISTA CHE TENTA IL SUICIDIO” – AL NAZARENO C'È ARIA DI RIVOLTA DOPO LA CAPITOLAZIONE DI ELLY SCHLEIN, COSTRETTA A RINCULARE SULL’IPOTESI DEL SUO NOME SUL SIMBOLO DEL PD, E SULLA CANDIDATURA COME CAPOLISTA IN TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI – L'ULTIMA CHIAMATA CON LUCIA ANNUNZIATA, DECISIVA PER IL DIETROFRONT DELLA SEGRETARIA - COME DAGO-DIXIT, LA SINISTRATA MULTIGENDER IN DIREZIONE HA PERSO LA MAGGIORANZA DEL PARTITO: DOPO LE EUROPEE, SI FARANNO I CONTI – ZINGARETTI E BOCCIA UNICI BODYGUARD DI ELLY…

elly schlein 3

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

Per evitare di andare sotto nel suo partito, ha preferito attaccarsi alla borraccia dell’acqua, deglutire e rimangiarsi tutto. Compagne e compagni, come non detto. Con cinque sorsate durante la diretta Instagram Elly Schlein fa marcia indietro: non ci sarà il suo nome sul simbolo del Pd.

Nonostante domenica avesse “usato” l’idea concordata con Stefano Bonaccini, poi stroncata da gran parte degli interventi durante la direzione. Uccellata – per dirla alla Gianni Brera – da tutti i big della maggioranza che la sostengono, la segretaria alla fine ha mollato la presa. Niente nome e nemmeno l’ipotesi di candidarsi come capolista in tutte le circoscrizioni (sarà presente invece solo nelle isole e al centro).

Per l’intera mattinata la leader, chiusa al Nazareno, ha registrato le prese di posizione contrarie a questa ipotesi. Per ultima quella di Lucia Annunziata, la capolista civica schierata al sud. Ha sventolato così bandiera bianca, nonostante Igor Taruffi fino all’ultimo le dicesse: andiamo avanti.

FRANCESCO BOCCIA ELLY SCHLEIN - MEME BY DE MARCO

L’idea è nata nel circolo ristretto della segretaria, fra giornalisti amici e comunicatori, che volevano sfruttare il fattore follower.

“Quando Elly fa un’iniziativa pubblica c’è un 30 per cento di persone che viene solo per lei e che non è del Pd” […].

Dopo l’annuncio della ritirata la linea del Nazareno è stata quella di minimizzare: lei è contro il partito leaderista, è stata la prima ad avere dubbi e altre verità alternative che si dicono in questi casi.

Schlein invece domenica era convinta, ha provato il blitz, complice l’assist concordato con Bonaccini, ma […] la segreteria e i grandi vecchi dem, da Prodi a Franceschini […] le hanno detto di no. Così alla fine ha cambiato idea, spinta dalla situazione. E durante la diretta Instagram […] ha passato gran parte del tempo a leggere le liste dem, a immagine e somiglianza della leader.

nicola zingaretti elly schlein

Senza alcuna sorpresa. Se non il ruolo di Nicola Zingaretti, numero due nel centro Italia, che assume la parte di vice Elly, alla stregua di Francesco Boccia, per come la segretaria lo ha presentato. […] Adesso il Pd farà partire una massiccia campagna di manifesti 6x3 con la sua faccia, a parziale recupero della mancata occasione. Fuori dal Nazareno un vecchio dirigente rideva: “Quando facciamo le liste è sempre così e c’è sempre un sondaggista che tenta il suicidio”.

ELLY SCHLEIN E STEFANO BONACCINI

DARIO FRANCESCHINI ELLY SCHLEIN GATTOPARDO MEME BY SARX88 nicola zingaretti elly schlein elly schlein 1 francesco boccia elly schlein funerali di silvio berlusconi elly schlein 10