“QUEL CHE SUCCEDE NELLA SAUNA, RESTA NELLA SAUNA” - LA DIPLOMAZIA SENZA MUTANDE DEI FINLANDESI, CHE A WASHINGTON CONVOCANO INCONTRI FORMALI IN SAUNA E INVITANO I LORO INTERLOCUTORI A SPOGLIARSI – LA PRATICA NAZIONALE DI FARE BAGNI DI CALORE CON LE GRAZIE AL VENTO È STATA ESPORTATA A WASHINGTON DALL’AMBASCIATORE MIKKO HAUTALA, E MOLTO APPREZZATA DAI COMPASSATI FUNZIONARI AMERICANI – LA NUDITÀ È FORTEMENTE INCORAGGIATA: “QUANDO SI È SENZA VESTITI, SI DISCUTE PIÙ A FONDO…

Traduzione dell'articolo di Alyson Krueger per www.nytimes.com

MIKKO HAUTALA

"Quando si è seminudi o addirittura a volte completamente nudi, si può discutere più a fondo", sostiene Mikko Hautala, ambasciatore della Finlandia negli Stati Uniti. "Si parla in un modo che non avviene quando si è seduti intorno a un tavolo con la cravatta o in una situazione formale".

La diplomazia prende forma in modi diversi: incontri formali nello Studio Ovale e cene di Stato nella grande East Room della Casa Bianca, ricevimenti informali presso le ambasciate e incontri a tu per tu davanti a un Martini nelle hall degli hotel a cinque stelle.

sauna 5

E poi c'è il modo in cui il governo finlandese preferisce condurre gli affari. A loro piace che i contatti e gli incontri avvengano in sauna e, per la maggior parte, in nudità. "Abbiamo la regola d'oro che tutto ciò che accade nella sauna rimane nella sauna", ha detto l'ambasciatore Hautala. "Cerchiamo di fare in modo che ci sia piena fiducia e confidenza".

In Finlandia, la sauna fa parte della vita quotidiana, ha spiegato l'ambasciatore. "Ci sono 5,5 milioni di persone e tre milioni di saune", ha detto. "Anche i piccolo appartamenti hanno una sauna".

SAUNA FINLANDESE

I finlandesi la usano più volte alla settimana, la sera o la mattina prima di iniziare la giornata, in un rituale che prevede la doccia, la seduta al caldo estremo e il raffreddamento in acqua fredda. Questa pratica, che tradizionalmente viene eseguita senza costume da bagno, viene ripetuta più volte prima che i ‘saunisti’ si siedano per un pasto. È un'esperienza sociale.

Sedici anni fa, l'ambasciata finlandese a Washington ha deciso di invitare persone influenti - politici, diplomatici, giornalisti, funzionari pubblici e accademici - a sperimentare insieme la sauna come mezzo per fare rete.

La Diplomatic Sauna Society, come si chiamano oggi gli incontri, è ormai un invito ambito nella Beltway, grazie alla crescente influenza della Finlandia negli affari internazionali e al desiderio dei professionisti più impegnati di condurre una vita più sana.

MIKKO HAUTALA

"Ci sono molte persone che cercano di ottenere un biglietto, ed è molto richiesto", ha detto Robbie Gramer, 33 anni, che scrive di diplomazia e sicurezza nazionale per la rivista Foreign Policy. Dopo aver scritto della sua esperienza, "ho ricevuto una marea di persone dal Dipartimento di Stato, dal Pentagono, dal personale del Congresso, da altri giornalisti, che mi chiedevano come fossi entrato e "Puoi mettere una buona parola per me?"".

"Ricevo richieste da parte di membri del Congresso o donne del Congresso per venire in sauna", ha detto l'ambasciatore Hautala. L'ambasciata stima di ricevere diverse richieste alla settimana.

A Washington ci sono due tipi di eventi della Diplomatic Sauna Society. (Simili allestimenti esistono nelle ambasciate finlandesi di tutto il mondo, comprese quelle di Berlino e Londra). Nel primo caso, la delegazione finlandese riunisce un gruppo di 15-20 persone presso l'ambasciata circa una volta al mese.

SAUNA FINLANDESE 2

La serata inizia in un bar buio al piano inferiore, illuminato da un'insegna al neon con la scritta "Sauna". I partecipanti vengono separati per sesso e ogni gruppo viene portato in un camerino fornito di accappatoi Marimekko e prodotti da bagno Lumene.

I partecipanti si spogliano - la nudità è incoraggiata, ma sono ammessi i costumi da bagno - e poi seguono il rituale della sauna: doccia, calore, freddo, ripetizione. Dopo qualche giro, tutti si cambiano e tornano nell'area del bar. Vengono serviti drink e spuntini tradizionali finlandesi, tra cui salmone su pane di segale con salsa all'aneto e polpette di carne.

L'ambasciatore ospita anche sessioni settimanali di diplomazia in sauna nella sua residenza privata. La sua sauna è più piccola (può ospitare circa 10 persone) e si trova all'esterno, con una piscina per rinfrescarsi.

MIKKO HAUTALA

Tutti i partecipanti ricevono un diploma che recita: "L'appartenenza alla Società viene assegnata solo agli individui che hanno dimostrato uno straordinario sisu (grinta) conversando senza sforzo e in modo eloquente nel calore di 180 gradi Fahrenheit della sauna diplomatica dell'ambasciata".

"Ho postato una mia foto su Twitter. È stato un onore", ha detto Marie Royce, che è stata assistente del Segretario di Stato sotto l'amministrazione Trump.

Il giornalista Gramer ha detto che gli incontri in sauna sono stati un gradito cambiamento rispetto ad altri eventi nella capitale. "Le ambasciate di Washington organizzano sempre eventi diversi e spesso sono molto chiusi e noiosi", ha detto. "La sauna è diversa", ha aggiunto. "È molto più calda. È molto più accogliente".

Ben Cantrell, capo dello staff del senatore Markwayne Mullin, repubblicano dell'Oklahoma, ha detto di aver apprezzato la possibilità di fare networking facendo qualcosa di sano. "Non sono uno che si sottrae a una riunione impegnativa sul campo da tennis o sul campo da golf, e questo mi è sembrato più in linea con questo", ha detto.

SAUNA FINLANDESE 3

Non gli è dispiaciuto nemmeno dedicare sei ore di un venerdì sera a questa attività.

Walter Landgraf III, senior fellow del Programma Eurasia presso il Foreign Policy Research Institute di Filadelfia, ha dichiarato che apprezzerebbe molto un invito alla sauna. "Penso che l'atmosfera, il rituale della sauna e la condivisione di questa esperienza con un'altra persona favoriscano l'apertura e permettano alle persone di abbassare la guardia", ha detto Landgraf. "È anche una cosa privata. Se si è a porte chiuse, le persone sono più inclini a parlare".

In effetti, l'ambasciatore Hautala ha affermato che uno degli aspetti più preziosi delle riunioni in sauna è che durano molto più a lungo delle normali riunioni di lavoro: "Non voglio fare nomi, ma ho trascorso cinque, sei ore con l'editore di un'importante società di media nazionale, e questo non succede mai".

Inoltre, la Finlandia è particolarmente interessata all'adesione del Paese alla NATO dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

"Se si vuole capire come funzionano i centri di potere di Putin, se non si può parlare con i russi, e spesso non è così, la tappa successiva sono i finlandesi", ha detto Gramer. (La Finlandia ha un confine con la Russia lungo oltre 800 miglia).

DONNA sauna

Max Bergmann, direttore del programma Europa, Russia ed Eurasia presso il Center for Strategic and International Studies, ha affermato che è anche nell'interesse della Finlandia coltivare strette relazioni con gli Stati Uniti. "Le persone che frequentano una sauna vivono un'esperienza memorabile e si ricorderanno dei finlandesi che li hanno ospitati, e la prossima volta che i finlandesi chiederanno un incontro, lo otterranno".

Il signor Gramer ha convenuto che l'organizzazione è vantaggiosa per tutti: "Non avrei mai pensato di dirlo, ma fare networking nudi è semplicemente meglio".