19 mar 2023 18:00

“QUELLA DI TRUMP È UN’AZIONE PREVENTIVA” – IL POLITOLOGO MOISES NAIM COMMENTA L’USCITA DELL’EX PRESIDENTE SUL PRESUNTO ARRESTO DI MARTEDÌ: “SE SARÀ INCRIMINATO, FARÀ DI TUTTO PER FARE SALTARE IL BANCO, ABBATTERÀ LE BARRIERE DELLA DEMOCRAZIA E DEL SISTEMA AMERICANO. LA SUA È UNA CHIAMATA DI SFIDA ALLA RULE OF LAW” – “LA SUA STRATEGIA È SEMPRE LA STESSA. TRASFORMARE IL SUO CASO IN UN PROBLEMA DI LEGITTIMITÀ DELL'INTERO SISTEMA” – “MI ASPETTO EPISODI DI VIOLENZA. RON DESANTIS NON PUÒ BATTERLO PERCHÉ…”