22 apr 2024 10:49

“QUELLO CHE È ACCADUTO CON SCURATI È GRAVE. ABBIAMO UNA PREMIER FURBA E TALVOLTA MENZOGNERA” - GIUSEPPE CONTE SBERTUCCIA GIORGIA MELONI: “HA PUBBLICATO IL TESTO DI SCURATI ACCOMPAGNATO DALLA DENIGRAZIONE DELL’AUTORE, CITANDO IL PRESUNTO COMPENSO, METTENDO TRA VIRGOLETTE IL FATTO CHE CORRISPONDE ALLO STIPENDIO MEDIO DI MOLTI DIPENDENTI. TRA L’ALTRO DA CHI NON VUOLE IL SALARIO MINIMO - MELONI NON SI DICHIARA ANTIFASCISTA PERCHÉ VUOLE ACCREDITARE IL FATTO CHE SIA ESISTITO UN FASCISMO BUONO. UNA FAVOLETTA DA RIPUDIARE - QUANDO INCONTRI IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI NON LO DEVI BACIARE SULLA TESTA, LO DEVI AFFRONTARE - PER BATTERE IL CENTRODESTRA NON BASTA ESSERE UNITI, SERVE RADICALITÀ”