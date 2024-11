7 nov 2024 08:09

“QUESTE ELEZIONI SONO SOLO L'INIZIO DEL MIO IMPEGNO” - ELON MUSK “MINACCIA” DI CONTINUARE A DARSI DA FARE IN POLITICA - IL CEO DI TESLA E SPACEX HA DETTO CHE “AMERICA PAC”, IL GRUPPO POLITICO PRO-TRUMP CHE HA FORMATO E FINANZIATO CON ALMENO 118 MILIONI DI DOLLARI DI TASCA SUA, "SI PREPARERÀ PER LE ELEZIONI DI MEDIO TERMINE E PER QUALSIASI VOTO INTERMEDIO" - TRUMP POTREBBE ANNUNCIARE ALCUNE SCELTE CHIAVE NELLA SUA FUTURA AMMINISTRAZIONE NEL GIRO DI POCHI GIORNI. LO RIFERISCE IL SUO TRANSITION TEAM…